Competición europea
Sigue en directo el sorteo de la BCL 2026/27: el Unicaja conoce a sus rivales
El sorteo definirá los primeros obstáculos del conjunto cajista en el camino por el título europeo
El Unicaja conoce este miércoles a sus primeros rivales en la Basketball Champions League 2026/27 con la celebración del sorteo que arranca a las 11:30 horas y que marcará el camino en la lucha por el título europeo.
El Unicaja partirá desde el bombo 1 en el sorteo, una posición de privilegio que le evita cruzarse en la fase regular con varios de los grandes nombres de la competición, como Rytas Vilnius, AEK, Galatasaray, Hapoel Holon, Nymburk, Telekom Baskets Bonn o UCAM Murcia. La BCL mantiene la protección por países en el sorteo, por lo que el Unicaja no podrá compartir grupo con otros equipos españoles. Eso deja fuera de sus posibles rivales al Joventut, encuadrado en el bombo 2, y al Surne Bilbao, situado en el bombo 4.
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