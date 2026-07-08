Así ha sido el sorteo BCL 2026/2027: Un italiano, un lituano y un checo, primeros rivales del Unicaja en la competición FIBA

Ya hay hoja de ruta inicial esclarecida en BCL. El Pallacanestro Reggiana de Italia, BC Juventus Utena de Lituania y BK KVIS Pardubice de la República Checa serán, a partir del próximo 6 de octubre, los tres primeros rivales que compartirán grupo con el Unicaja en la primera fase de la Basketball Champions League 2026/2027.

El conjunto cajista no llega esta vez como vigente campeón de la competición. El Rytas Vilnius logró una remontada de leyenda en la final ante el AEK de la Final Four de Badalona en la que los verdes y morados cerraron su participación con el tercer puesto. La exigencia se mantiene y se añade el acceso a la NBA Europa como aliciente para este curso.

A 8 de julio, con las plantillas todavía por terminar de dibujarse, es muy difícil poder deducir la dificultad del camino malagueño.

Grupos de la primera fase

Los 30 clubes ya con plaza fija en la fase regular, a los que se unirán otros 2 procedentes de las Rondas de Clasificación, quedaron repartidos en 8 grupos. El cuadro que ha deparado el sorteo celebrado en Mies es:

Cuadro de la primera fase de la BCL 2026/2027. / BCL Photo

Grupo A

Rytas Vilnius (LTU)

Nanterre 92 (FRA)

Sabah BC (AZE)

Trabzonspor (TUR)

Grupo B

Galatasaray MCT Technic (TUR)

SIG Strasbourg (FRA)

Legia Warszawa (POL)

Cibona (CRO)

Grupo C

AEK BC (GRE)

Falco KC Szombathely (HUN)

Windrose Giants Antwerp (BEL)

Ganador QRT1

Grupo D

UCAM Murcia (ESP)

Peristeri Betsson (GRE)

Pallacanestro Varese (ITA)

BMA365 Bamberg Baskets (GER

Grupo E

Unicaja (ESP)

Pallacanestro Reggiana (ITA)

BC Juventus Utena (LTU)

BK KVIS Pardubice (CZE)

Grupo F

Hapoel Holon (ISR)

Cholet Basket (FRA)

Spartak Office Shoes (SRB)

Ganador QRT2

Grupo G

Slavia Praha ERA NBK (CZE)

ALBA BERLIN (GER)

Igokea m:tel (BIH)

Surne Bilbao (ESP)

Grupo H

Telekom Baskets Bonn (GER)

Asisa Joventut (ESP)

Bnei Penlink Herzliya (ISR)

FC Porto (POR)

Serie de play-in y grupos de octavos de final

Al igual que el curso pasado, no hubo sorteo adicional para los Play-Ins y los octavos de final. Los equipos que ocupen el segundo y tercer lugar en grupos adyacentes de la temporada regular se enfrentarán entre sí en una serie de play-in al mejor de tres (A2 v B3, B2 v A3; C2 v D3, D2 v C3; E2 v F3, F2 v E3; G2 v H3, H2 v G3), y los ganadores de cada emparejamiento avanzarán a un grupo predeterminado de octavos de final:

Grupo I: A1, E1, C2/D3, G2/H3

Grupo J: B1, F1, D2/C3, H2/G3

Grupo K: C1, G1, B2/A3, E2/F3

Grupo L: D1, H1, A2/B3, F2/E3

Plaza para la NBA Europa

La edición 2026/27 aparece como una vía más allá del beneficio económico que supone llegar lejos en el torneo. La próxima campaña se perfila como una puerta de acceso estratégica a la futura NBA Europa.

Si se cumplen los plazos previstos para el lanzamiento de la nueva competición en octubre de 2027, los dos finalistas de la próxima Final Four de la BCL obtendrían plaza directa en la nueva competición. El tercer clasificado participaría en los torneos de final de temporada en los que representantes de ligas nacionales buscarían las dos plazas restantes de las cuatro de meritocracia deportiva junto a las 12 franquicias fijas designadas.

Cuatro españoles seguros y el Breogán a las puertas

En clave española, los representantes de la ACB son: Joventut de Badalona, UCAM Murcia, Surne Bilbao Basket y Unicaja. Todos ellos arrancan directamente en la Fase Regular mientras que el Leche Río Breogan lo hace en uno de los dos torneos clasificatorios (14-20 septiembre) en busca de las dos plazas finales para la competición.