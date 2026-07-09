Oficial: Paco Aurioles, nuevo Director de Cantera del Unicaja

Ya es oficial. Como apuntó La Opinión de Málaga la semana pasada, se inicia un nuevo ciclo en la cantera de Unicaja Baloncesto. Paco Aurioles será el Director de Cantera del club, relevando a Ramón García, máximo responsable durante más de dos décadas de las categorías de formación.

El técnico malagueño cuenta con una larga trayectoria como entrenador ayudante en el primer equipo del Unicaja, además de haber estado en diversos ciclos como entrenador tanto de los equipos filiales del club como del equipo de categoría Júnior. Además, ha sido coordinador técnico de la cantera y ojeador de categorías inferiores, siendo durante muchos años enviado por el club a diversos torneos de formación tanto a nivel nacional como internacional.

Según explicó el Unicaja en su nota de prensa: "Paco Aurioles es una persona volcada en el baloncesto. Como jugador, se formó en las categorías inferiores de Mayoral Maristas, equipo con el que debutó en la Liga ACB, donde también jugó con Ferrys Lliria y Caja Cantabria".

Aurioles, junto a Chus Mateo y Sánchez Cañete. / Unicaja

Entrenador

Como entrenador, empezó su trayectoria en el Caja Cantabria siendo técnico ayudante del equipo en ACB, compatibilizando este puesto con el de director deportivo. Ya en Málaga, asumió la posición de ojeador en la cantera, a la vez que dirigió al Club Baloncesto Axarquía en Liga EBA. En la temporada 2004-05 dio el salto al staff técnico del primer equipo del Unicaja liderado por Sergio Scariolo, del que formó parte hasta el curso 2006-07, conquistando como ayudante la Copa del Rey 2005, Liga ACB 2006 y la participación en la Final Four Atenas 2007 de la Euroliga.

La siguiente temporada tomó las riendas del Clínicas Rincón Axarquía en LEB Plata, equipo vinculado al Unicaja. La plantilla la formaban jugadores jóvenes de máxima proyección como Vítor Faverani, Alfonso Sánchez, Paulao Prestes o Jon Cortaberría, entre otros. El éxito de este equipo no sólo fue formativo, ya que consiguió el ascenso de LEB Plata a LEB Oro en 2008.

Posteriormente, en enero de 2011, Aurioles regresó al staff del primer equipo como ayudante de Chus Mateo, donde siguió hasta final de la temporada 2011/2012 a las órdenes de Casimiro. En la temporada 12/13 entrenó en la Liga China como ayudante de nuevo de Chus Mateo para regresar a Málaga siguiente, como Director General y entrenador del Clínicas Rincón Axarquía. En 2016 fue nombrado entrenador del Unicaja Júnior, que también competía en Liga EBA, donde permanece hasta 2018.

Staff del primer equipo

Su trayectoria daría de nuevo un giro al volver a la dinámica del primer equipo del Unicaja en la temporada 2018-19, donde ha permanecido hasta esta pasada temporada 2025-26. Aurioles, como ayudante de Ibon Navarro, ha sido parte fundamental de los últimos éxitos del equipo, con 7 títulos ya inolvidables (dos Copas del Rey, dos BCL, dos Copa FIBA Intercontinental y una Supercopa Endesa).

Paco Aurioles, junto a Ibon Navarro / ACPhoto-Mariano Pozo

A nivel de selecciones Aurioles dirigió a España B (Sub-22) y ha sido ayudante de la Absoluta desde 2017 hasta esta última Ventana FIBA disputada hace tan solo unos días.

Nuevo reto

Ahora, Paco Aurioles afrontará nuevos retos como máximo responsable de la cantera. Lo hace con un panorama cambiante en los últimos tiempos en el baloncesto de formación, que está siendo una revolución a la que hay que adaptarse tanto a nivel estructural como a nivel formativo.

Felicitación para Ramón García

Aurioles releva en su cargo a Ramón García, máximo responsable de los equipos de formación del Unicaja durante más de dos décadas. El técnico malagueño ha sido un pilar fundamental en el devenir de la cantera verde y morada. Durante los años en los que Ramón García ha sido Director de Cantera se consiguieron innumerables logros, tanto en torneos oficiales como en torneos amistosos referentes en el baloncesto formativo. Como hitos destacados hay que señalar los cinco Campeonatos de España cosechados por nuestros equipos de cantera: tres del Junior masculino (2006, 2008 y 2009) y dos del Infantil femenino (2018 y 2021).

Ramón García. / Unicaja

Según escribió el Unicaja en una nota de prensa: "Hoy es un día especial para la familia del Unicaja. Da un paso al lado Ramón García, quien ha puesto durante muchos años todo su empeño, trabajo y cariño en hacer crecer el baloncesto de Málaga, en hacer mejorar a cada jugador o jugadora que ha pisado las pistas de Los Guindos. Es de agradecer su profesionalidad y su labor a lo largo de todos estos años, en los que ha contribuido al crecimiento del Club desde diversas parcelas. ¡Muchas gracias, Ramón!"