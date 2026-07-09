Primeras palabras de Paco Aurioles como jefe de la cantera del Unicaja: "Quiero que los chicos y chicas sueñen con llegar al primer equipo"

Paco Aurioles se mostró muy contento con su nueva posición en el club cajista: "Es un gran reto. Yo me considero un chico de la cantera y haber llegado a ser profesional del baloncesto, tanto como jugador, como técnico u otras facetas desde la cantera, es lo que me motiva a hacer este trabajo. He trabajado y he entrenado a las dos últimas líneas del panel de jugadores de cantera que han debutado con el primer equipo que hay en Los Guindos, y eso es lo que quiero seguir haciendo estos años, ayudar a los chicos y chicas que están en la cantera, porque desde hace diez años el baloncesto femenino se incluyó en nuestra estructura. Quiero que esos chicos y chicas sueñen por llegar a ser, pues un Alberto Díaz, que ahora mismo es un referente, o como cuando iniciamos el femenino que conseguimos el ascenso con Gema García, que era una referente del baloncesto femenino español, que sigan soñando con esto porque realmente la identidad de Unicaja ha sido siempre la cantera. Yo creo que los mejores éxitos de nuestra historia siempre han venido con jugadores malagueños en el equipo, como Nacho Rodríguez cuando el primer subcampeonato, como Berni y Cabezas en el ciclo aquel de la Liga, la Copa y Final Four, o como Alberto Díaz que ha llenado las vitrinas en esta última etapa. Tenemos que seguir así y así haremos a partir de ahora".

Juanma Rodríguez: "Paco Aurioles es la persona idónea"

Por su parte, el director deportivo, Juanma Rodríguez, valoró la experiencia de Paco Aurioles para afrontar con garantías su nueva labor: "Lo primero, es de justicia reconocer la labor de Ramón García por toda su trayectoria, por toda su implicación, su esfuerzo, su dedicación. Ramón es una institución en el baloncesto de Málaga, en el baloncesto de Andalucía y de España, por todos los años que ha estado al frente de esta cantera, que tantos éxitos ha tenido, que tantos jugadores ha sacado para el primer equipo. Después de tanto tiempo, era el momento para hacer un relevo. Se ha pensado en Paco Aurioles, una persona que siempre ha estado vinculada al Club. Sus últimos años ha sido ayudante del primer equipo, pero siempre ha sido un hombre muy conectado con la cantera, muy cercano a la cantera, con mucho interés por el trabajo con los jóvenes y por eso pensamos que es la persona idónea para emprender esta nueva etapa. Él llega con mucha ilusión de hacer que nuestra cantera siga funcionando a muy buen nivel, ahora con sus ideas, con la ilusión que tiene, con todo el trabajo que va a hacer. Sabemos que es un hombre muy apasionado que creo que va a hacer una gran labor y estamos muy contentos de que haya aceptado el puesto".