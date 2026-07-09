Tyler Kalinoski se recupera de su lesión en la mano y evita definitivamente el quirófano

Buenas noticias para Tyler Kalinoski y buenas noticias para el Unicaja. El escolta norteamericano de pasaporte belga está ya totalmente recuperado de los problemas en la mano que le impidieron terminar la pasada temporada en buenas condiciones físicas y que llegaron incluso a abrir la posibilidad de una intervención quirúrgica este verano. Sin embargo, el tratamiento seguido durante las últimas semanas ha resultado satisfactorio y la recuperación es total.

Hay que recordar que poco antes de la Final Four de la BCL en Badalona, en el mes de abril, Kalinoski tuvo que parar porque le era casi imposible poder jugar al baloncesto sin dolor. Ibon Navarro lo explicó en una rueda de prensa: "Lleva con una lesión en la mano muchas semanas. En verano, con toda probabilidad deberá operarse. Vamos a darle unas semanas de descanso para que mejore. Cada vez que coge el balón o tiene un impacto tiene unos dolores horrorosos. Está haciendo un esfuerzo brutal por ayudarnos estos meses y se lo agradecemos", explicó el entonces técnico verde.

Recuperación plena

Afortunadamente, el problema ha desaparecido. Desde que el Unicaja perdió en Vitoria, frente al Baskonia, en la última jornada de la Liga Regular, y se quedó fuera del play off por el título de la Liga Endesa, Kalinoski empezó un plan específico de recuperación para tratar la zona afectada y tratar de evitar el paso por el quirófano, lo que hubiera comprometido su presencia en el inicio de la próxima temporada 2026/2027. El tratamiento ha resultado un éxito y los dolores han remitido hasta el punto de que el exterior ya puede trabajar con total normalidad.

Tyler Kalinoski, luchando un balón ante el ALBA Berlín. / BCL Photo

Seguimiento exhaustivo desde Los Guindos

El Unicaja ha llevado a cabo un control muy detallado de todo el proceso. Desde Los Guindos se ha seguido de cerca la evolución del jugador, conscientes de la importancia que Kalinoski tiene dentro de la estructura del equipo y la necesidad de que esté bien de salud para poder aportar todo lo que tiene. La prioridad era que la recuperación fuese completa y que no quedaran molestias de cara al inicio del nuevo curso.

El optimismo es absoluto en el jugador y en Los Guindos. Si no aparece ningún contratiempo en las próximas semanas, Kalinoski estará a pleno rendimiento desde el 17 de agosto, fecha prevista para el arranque del trabajo de pretemporada. Para Txus Vidorreta, que inicia su primera temporada al frente del banquillo verde, se trata de una noticia importante: recupera a un jugador fiable, competitivo y plenamente integrado en el ecosistema del Unicaja.

Kalinoski y Hunt, una pareja complementaria

La recuperación de Kalinoski cobra todavía más valor tras el fichaje de Cameron Hunt. El nuevo Unicaja tendrá en la posición de escolta una pareja muy interesante, con dos perfiles distintos y complementarios. Hunt llega como un jugador más anotador, con capacidad para generar desde el bote, asumir tiros y resolver posesiones complicadas. Kalinoski, en cambio, aporta un registro más amplio y equilibrado. Tyler es un jugador capaz de ayudar en casi todo: anotación, defensa, intensidad, rebote, lectura táctica y trabajo sin balón. No necesita monopolizar ataques para tener impacto y encaja bien en estructuras corales, una virtud especialmente valiosa en un equipo que quiere mantener una identidad colectiva pese al cambio de ciclo en el banquillo.

Cameron Hunt jugará en el Unicaja. / ACB PHOTO / DAVID GRAU LLINARES

Una pieza de equilibrio para Vidorreta

Para Vidorreta, contar con un Kalinoski sano y a pleno rendimiento supone ganar equilibrio. El ex del Breogán puede abrir el campo con su tiro, defender a exteriores exigentes, competir con energía y aportar experiencia en momentos de máxima presión. Es uno de esos jugadores que no siempre aparecen únicamente en la estadística, pero que ayudan a que el equipo funcione mejor.

Pretemporada

El nuevo proyecto verde necesita fichajes, pero también recuperar al mejor nivel a quienes ya estaban dentro. En ese sentido, Kalinoski puede ser uno de los nombres importantes del arranque de la era Vidorreta. Su mano ya no preocupa como semanas atrás y el Unicaja confía en que vuelva a ser ese jugador sólido, competitivo y fiable que tanto valor tiene en una plantilla construida para competir por títulos.