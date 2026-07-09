El Unicaja se prepara para jugar la BCL más importante de la historia

El Unicaja conoció este miércoles cuál será su camino en la próxima BCL 2026/2027. El sorteo deparó un grupo cómodo, con tres rivales de un nivel claramente inferior al del cuadro verde y morado: Pallacanestro Reggiana, BC Juventus Utena y BK KVIS Pardubice. Independientemente de los rivales que ya aparecen en el horizonte, lo que ya es una certeza es que esta próxima temporada la Basketball Champions League será muy "especial".

Y es que la competición FIBA tendrá un gran aliciente para la entidad cajista, no solo por la posibilidad de volver a pelear por un título continental, sino por el premio que aparece al final del camino: dos billetes para la futura NBA Europa, la nueva competición impulsada por la NBA y FIBA que tiene previsto arrancar en octubre de 2027, dentro de poco más de un año.

El torneo que el Unicaja dominó en sus ediciones de 2024 y 2025 adquiere ahora otra dimensión. La BCL deja de ser únicamente una vía para ganar un título, un millón de euros y presencia en la Copa Intercontinental. Pasa a ser también una puerta de entrada a un nuevo mapa del baloncesto europeo, con una competición llamada a alterar el equilibrio actual, aunque está por definir cómo será definitivamente el proyecto y ver si resulta tan atractivo como desde un primer momento quieren vender tanto FIBA como la propia competición norteamericana.

La NBA Europa será una realidad en solo un año. / Sportico/Lorenzo Gordon

Dos plazas NBA vía BCL

Según su ha comunicado de forma oficial, los dos finalistas de la Final Four del próximo mes de mayo tendrán plaza directa para esa nueva NBA Europa, una recompensa que multiplica el valor deportivo, económico y estratégico de la competición. Para un club como el Unicaja, sin licencia permanente en la Euroliga desde hace ya varias temporadas, se le abre una nueva dimensión, desconocida, pero ilusionante.

Este curso 26/27 ya no se trata solo de llegar a una Final Four para pelear por ganar el trofeo. Se trata de buscar el billete en una competición que puede marcar el futuro inmediato del baloncesto europeo. Esta próxima BCL será, por tanto, una carrera hacia mucho más que una copa.

El Unicaja, ante una oportunidad histórica

El Unicaja llega a este escenario con una posición de respeto ganada a pulso. Su rendimiento reciente en la Basketball Champions League lo ha convertido en una referencia de la competición y en uno de los clubes que mejor representa el modelo FIBA: proyecto sólido, afición fuerte, estabilidad institucional y resultados deportivos. El nuevo proyecto de Txus Vidorreta no solo tendrá que defender el prestigio construido en Europa durante los últimos años. También tendrá la posibilidad de pelear por una plaza que cambiaría el estatus internacional del club. Entrar en la NBA Europa supondría un salto de exposición, atractivo deportivo, ingresos potenciales y capacidad para seducir jugadores, sobre todo estadounidenses.

Los contactos entre FIBA y NBA vienen de hace ya varios meses. / EFE

La presión de una BCL diferente

El reto, evidentemente, será enorme. Si el premio es mayor, también lo será la exigencia. Muchos clubes verán en la BCL una vía real para acceder a la nueva élite europea y eso elevará el nivel competitivo del torneo. Sobre todo, cuando avance la competición y cada partido y eliminatoria sea mucho más que un cruce europeo habitual. El Unicaja ya sabe lo que significa competir y ganar en esta competición, pero tiene pinta de que esta vez la exigencia va a ser mayor.

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