Copa Andalucía Femenina
Todo lo que hay que saber sobre la Copa Andalucía Femenina de baloncesto 2026: sede, equipos, fechas y horarios
El Pabellón Municipal J.A. Pineda acogerá los días 19 y 20 de septiembre la competición que medirá al CB Sevilla ante el Unicaja Mijas en el partido por el billete a la final frente al Impulso 360 Estepona
Estepona volverá a ser el punto de encuentro del mejor baloncesto femenino andaluz con la celebración de la Copa Andalucía Azulmarino New Travel Femenina 2026, que tendrá lugar los días 19 y 20 de septiembre en el Pabellón Municipal J.A. Pineda.
Fechas y horarios
La competición reunirá a tres de los equipos más destacados de Andalucía y servirá como una importante prueba de preparación antes del comienzo de la temporada oficial. El torneo arrancará el sábado 19 de septiembre, a las 12:30 horas, con la eliminatoria previa entre el CB Sevilla Femenino y el Unicaja Mijas. Ambos conjuntos lucharán por conseguir el pase a la final en un encuentro que se espera muy igualado.
El ganador de ese duelo regresará a la pista un día después, el domingo 20 de septiembre, a las 12:00 horas, para disputar el partido por el título frente al Impulso 360 Estepona, equipo de la Liga Femenina Endesa que accede directamente a la final y que será el anfitrión del torneo.
El curso pasado las esteponeras se impusieron a las mijeñas en la final por 73-69 después de un gran último cuarto con todavía Francis Tomé al frente del grupo.
¿Dónde ver?
Los aficionados podrán seguir en directo el desenlace del campeonato, ya que la final será retransmitida por Canal Sur Televisión, acercando este evento a espectadores de toda Andalucía.
Con esta cita, Estepona se consolida una vez más como una de las sedes de referencia del baloncesto femenino en la comunidad, albergando un torneo que enfrentará a clubes de diferentes categorías nacionales y ofrecerá dos jornadas de competición de alto nivel.
La Copa Andalucía Azulmarino New Travel Femenina se reafirma así como una de las grandes citas de la pretemporada, permitiendo a los equipos evaluar su estado de forma y ajustar su preparación antes del inicio de las competiciones oficiales.
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