Sulejmanovic inicia oficialmente una nueva etapa en el Joventut tras su paso por el Unicaja

El futuro de Emir Sulejmanovic ya tiene destino hasta el 30 de junio de 2028. Apenas una semana después de que el Unicaja hiciera oficial que el ala-pívot bosnio no entraba en los planes del club para la temporada 2026/27, el Joventut ha confirmado su incorporación como nuevo jugador verdinegro.

Tercer fichaje del Joventut

El Asisa Joventut, ante la falta de cupos formativos, incorporó a dos jugadores con dicha condición: el escolta Isaac Nogués y el alero Álex Reyes. Ahora, a esa lista se suma el excajista Emir Sulejmanovic, que cuenta para las competiciones FIBA. El internacional por Bosnia ya estuvo a punto de fichar por los catalanes el verano pasado antes de aterrizar en Málaga desde el Casademont Zaragoza.

Con su llegada, el club badalonés continúa perfilando una plantilla en la que también busca un sustituto para Cameron Hunt, precisamente el primer refuerzo del Unicaja fichado este mercado estival para el próximo curso.

Comunicado de la Penya

El ASISA Joventut y Emir Sulejmanovic han llegado a un acuerdo para las próximas dos temporadas, y el jugador bosnio firma hasta el 30 de junio del 2028. El ala-pívot llega a Badalona para reforzar el juego interior verdinegro y dar un plus de intensidad a la pintura.

Emir Sulejmanovic (Srebrenica, Bosnia y Herzegovina, 13/07/2026) es un ala-pívot de 2'05m que destaca por su entrega, su agresividad competitiva y su capacidad para dominar el rebote. Es un jugador físico, muy intenso en defensa, con movilidad para correr la pista y recursos ofensivos para generar ventajas tanto cerca del aro como del tiro exterior. Su versatilidad le permite ocupar ambas posiciones interiores, convirtiéndolo en un perfil muy completo y de gran valor para el equipo.

Con la llegada de Emir Sulejmanovic, el ASISA Joventut incorpora un jugador contrastado, con experiencia al máximo nivel y una mentalidad competitiva que encaja a la perfección con los valores de la Penya. Su carácter, su energía y su dominio del rebote serán un activo importante para el nuevo proyecto verdinegro.

Una semana de su salida del Unicaja

El Unicaja anunció recientemente su breve etapa de una campaña en Málaga mediante un comunicado en el que agradecía al jugador "su profesionalidad, compromiso y esfuerzo durante toda la temporada" y le deseaba suerte en su futuro personal y profesional.

El internacional bosnio cerró su paso por Los Guindos después de disputar 48 encuentros oficiales entre Liga Endesa, Basketball Champions League, Copa del Rey, Supercopa Endesa y Copa FIBA Intercontinental. Durante ese periodo firmó unos promedios de 6,4 puntos, 4,4 rebotes y 6,8 créditos de valoración por partido.

Su rendimiento estuvo condicionado por las circunstancias de la plantilla. La versatilidad de Sulejmanovic le obligó a alternar distintas posiciones interiores para cubrir las necesidades del equipo debido a las lesiones de varios compañeros, una situación que dificultó que encontrara continuidad en el rol para el que había sido fichado. Una lesión sufrida en las semifinales de la Final Four de la Basketball Champions League disputada en Badalona le impidió volver a jugar durante el tramo final de la temporada.