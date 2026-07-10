El Unicaja da la bienvenida a Nia Aisha Djedovic

La plantilla cajista crece, aunque no en lo que al primer equipo se refiere. Nihad Djedovic y su mujer Alma recibieron a su nueva hija Nia Aisha Djedovic esta pasado martes. El alero de 36 años, recientemente renovado hasta 2027 con el Unicaja, dejo ver los pies de la pequeña en una publicación que compartió el club malagueño. A punto de cumplir su quinto curso vistiendo la camiseta verde y morada, el club de Los Guindos quiso tener un detalle con la familia bosnio-malagueña.

Con el presidente del Unicaja, Antonio Jesús López Nieto, como portador, la entidad cajista le entregó a Djedovic una camiseta con el nombre de su hija y el dorsal 14 que el exterior luce con el equipo boquerón. Además de un peluche y un abono del Equipo de Chicui.

Mensajes de agradecimiento en RRSS

A través de un story de Instagram, el bosnio, perfil importante en el vestuario verde, quiso agradecer el gesto. "Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a toda la familia de Unicaja Baloncesto, encabezada por su presidente y gran persona, Antonio Jesús López Nieto, por el maravilloso gesto que han tenido con mi familia. En un momento tan especial y lleno de felicidad como es la llegada de nuestra hija, fueron los primeros en dedicar parte de su valioso tiempo para acompañarnos personalmente y transmitirnos sus felicitaciones.

Este detalle nos ha emocionado profundamente y demuestra, una vez más, los grandes valores humanos que representan a esta familia. Mi familia y yo siempre recordaremos este gesto con enorme cariño y estaremos eternamente agradecidos por la cercanía, el afecto y la generosidad que nos han mostrado. Gracias de corazón por formar parte de un momento inolvidable para nosotros".

Story de Instagram de Nihad Djedovic. / @dzeda14

En una segunda publicación continuó valorando al servicio médico. "También quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todo el equipo de la Clínica Quirón, quienes desde el primer día nos han brindado un apoyo incondicional y han hecho que todo el proceso sea mucho más fácil y llevadero.

Quiero destacar especialmente a una persona, Rosa Dios, a la que debemos una enorme gratitud por todo lo que hace por nosotros, los jugadores de Unicaja. Cualquier palabra se queda corta para describir su dedicación, su compromiso y todo lo que hace por nosotros cada día".