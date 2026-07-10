Primer equipo
El Unicaja da la bienvenida a Nia Aisha Djedovic
El alero bosnio y su familia recibieron una camiseta personalizada con el nombre de su hija y el dorsal del exterior, además de un peluche y un abono del Equipo de Chicui con López Nieto como representante portador
La plantilla cajista crece, aunque no en lo que al primer equipo se refiere. Nihad Djedovic y su mujer Alma recibieron a su nueva hija Nia Aisha Djedovic esta pasado martes. El alero de 36 años, recientemente renovado hasta 2027 con el Unicaja, dejo ver los pies de la pequeña en una publicación que compartió el club malagueño. A punto de cumplir su quinto curso vistiendo la camiseta verde y morada, el club de Los Guindos quiso tener un detalle con la familia bosnio-malagueña.
Con el presidente del Unicaja, Antonio Jesús López Nieto, como portador, la entidad cajista le entregó a Djedovic una camiseta con el nombre de su hija y el dorsal 14 que el exterior luce con el equipo boquerón. Además de un peluche y un abono del Equipo de Chicui.
Mensajes de agradecimiento en RRSS
A través de un story de Instagram, el bosnio, perfil importante en el vestuario verde, quiso agradecer el gesto. "Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a toda la familia de Unicaja Baloncesto, encabezada por su presidente y gran persona, Antonio Jesús López Nieto, por el maravilloso gesto que han tenido con mi familia. En un momento tan especial y lleno de felicidad como es la llegada de nuestra hija, fueron los primeros en dedicar parte de su valioso tiempo para acompañarnos personalmente y transmitirnos sus felicitaciones.
Este detalle nos ha emocionado profundamente y demuestra, una vez más, los grandes valores humanos que representan a esta familia. Mi familia y yo siempre recordaremos este gesto con enorme cariño y estaremos eternamente agradecidos por la cercanía, el afecto y la generosidad que nos han mostrado. Gracias de corazón por formar parte de un momento inolvidable para nosotros".
En una segunda publicación continuó valorando al servicio médico. "También quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todo el equipo de la Clínica Quirón, quienes desde el primer día nos han brindado un apoyo incondicional y han hecho que todo el proceso sea mucho más fácil y llevadero.
Quiero destacar especialmente a una persona, Rosa Dios, a la que debemos una enorme gratitud por todo lo que hace por nosotros, los jugadores de Unicaja. Cualquier palabra se queda corta para describir su dedicación, su compromiso y todo lo que hace por nosotros cada día".
- Una mujer se precipita de un tercer piso en la calle Navarro Ledesma de Málaga
- El refugio de Brahim Díaz, estrella de Marruecos, está en un humilde barrio de Málaga de 3.000 habitantes
- Declarado un incendio forestal en Estepona, en la zona de la urbanización Montemayor
- Incendio en una gasolinera de La Cala del Moral: un turismo arde por completo junto al conjunto Olivinas
- La Media Distancia Málaga-Sevilla queda interrumpida y obliga a trasladar viajeros en autobús: 'La vía está rota
- Málaga seguirá en aviso amarillo por calor y terral: cuándo bajarán las temperaturas
- Toda la programación de la Feria de El Palo 2026: conciertos, horarios de la procesión de la Virgen del Carmen y más de 50 actividades
- La Junta inicia las obras de ampliación de la autovía del Guadalhorce entre Casapalma y Cerralba