El Valencia Basket 2026/2027 se disfraza del Unicaja: Kameron Taylor, Sima, Osetkowski, Mario Saint-Supéry y... ¿Tyson Pérez?

El Valencia Basket sigue mirando hacia Málaga para construir su nuevo proyecto. El club taronja hizo oficial este sábado el fichaje de Mario Saint-Supéry hasta 2030, un movimiento de enorme calado en el mercado nacional. El base malagueño, formado en Los Guindos, se convierte en el cuarto jugador con pasado reciente cajista que acaba en la plantilla valenciana, después de Kameron Taylor, Yankuba Sima y Dylan Osetkowski, este último recién llegado esta misma semana.

Mirando a Málaga

La secuencia empieza a ser llamativa. El pasado verano, Valencia Basket pagó las cláusulas de salida de Kameron Taylor (800.000 euros) y Yankuba Sima (500.000 euros) para sacarlos del Unicaja e incorporarlos a su proyecto. Dos jugadores importantes en la etapa ganadora del equipo verde cambiaron Málaga por la Fonteta en una demostración clara del músculo económico taronja y de su capacidad para atacar piezas consolidadas en la Liga Endesa.

El cambio les ha dado a los dos el título de Liga ganado por el cuadro taronja, aunque en lo estrictamente deportivo mientras Taylor ha sido pieza fundamental del equipo de Pedro Martínez, Sima ha tenido una presencia casi testimonial en el equipo.

Osetkowski y Saint-Supéry

Este mercado estival ha añadido dos nombres más. Primero llegó Dylan Osetkowski, uno de los grandes símbolos del ciclo campeón del Unicaja de Ibon Navarro, tras su experiencia en el Partizan. Y ahora se suma Mario Saint-Supéry, una de las mayores promesas del baloncesto español, que regresa a la ACB después de su aventura en la NCAA con Gonzaga. En este caso, el Unicaja no podía intervenir ni ejercer ningún derecho, ya que el jugador salió de Málaga tras ejecutar su cláusula de rescisión y quedó libre para negociar su futuro.

Dylan Osetkowski. / BCL

¿Tyson Pérez?

El siguiente nombre puede ser todavía más sensible: Tyson Pérez. Según adelanta Copa Valencia, el club taronja medita pagar la cláusula del ala-pívot para sacarlo del Unicaja y sumarlo también a su plantilla. Tyson renovó el pasado verano con el club malagueño y tiene contrato en vigor, por lo que cualquier operación pasaría por el pago de la cantidad fijada en su contrato o por una negociación entre clubes, algo que el Unicaja no va a hacer.

La posibilidad no es menor. Si Valencia consiguiera cerrar también a Tyson Pérez, reuniría a cinco jugadores con pasado cajista muy reciente: Taylor, Sima, Osetkowski, Saint-Supéry y el propio Tyson.

Cláusula de rescisión

El mercado vuelve a colocar al Unicaja ante una realidad conocida. El club malagueño sabe que si un equipo con más músculo económico viene en busca de un jugador verde, será imposible retenerlo. El Valencia, por lo tanto, es una amenaza muy real.

La pregunta ahora es si el interés por Tyson Pérez se queda en una maniobra de mercado o termina convirtiéndose en una ofensiva real. El Unicaja ya ha perdido en los últimos veranos a piezas importantes por el empuje económico de otros proyectos. Valencia, mientras tanto, sigue acumulando talento con sello cajista. En Málaga, la posible salida de Tyson abriría un frente delicado en plena construcción de la plantilla 2026/2027, la primera con Txus Vidorreta al mando del banquillo verde y morado.