Bombazo: El Valencia Basket ficha a Mario Saint-Supéry

Valencia Basket ha llegado a un acuerdo con el base malagueño, ex del Unicaja, Mario Saint-Supéry (1,94m, Málaga, 14/04/2006, 20 años) para que se incorpore a la primera plantilla masculina para las próximas cuatro temporadas, hasta el 30 de junio de 2030. El internacional español regresa de este modo al baloncesto nacional tras su etapa en la NCAA para ponerse a las órdenes de Xavi Albert.

Según explica el equipo taronja en una nota de prensa: "En un contexto de continuo éxodo de talento a tierras americanas, el jugador andaluz ha visto en Valencia Basket el proyecto perfecto para seguir desarrollando su carrera, apostando por finalizar su época universitaria y volver a España para demostrar su habilidad al máximo nivel competitivo. Saint-Supéry llega además con buenas sensaciones de esta aventura americana, en la que se ha ido hasta los 8,6 puntos y 3,8 asistencias para 11 de valoración de media".

Ex del CB El Palo y del Unicaja

Formado en las categorías de formación del CB El Palo y del Unicaja, Saint-Supéry asombró al panorama nacional al convertirse en uno de los jugadores más jóvenes en debutar en la Liga Endesa y en la Basketball Champions League con apenas 15 años. Tras destacar en su etapa formativa, la continuidad le llega en forma de cesión con el UBU Tizona Burgos, donde firmó 11,8 puntos por partido con un 46,5% de acierto en tiros de tres para 11,9 de valoración media por encuentro.

Su progresión llamó la atención de Baxi Manresa, en una nueva cesión por parte de Unicaja que le dio la alternativa al máximo nivel, y el jugador demostró que el salto no le quedaba grande. 33 partidos en Liga Endesa con 8,3 puntos, 2,1 rebotes y 2,1 asistencias de media, para 8,5 de valoración. Precisamente en cuanto a valoración se refiere, llegaría a firmar dobles dígitos hasta en 15 partidos, dejando su mejor marca en 24, firmándola hasta en dos ocasiones. También con el conjunto catalán tuvo la oportunidad de participar en 12 partidos de la Basketball Champions League, en los que llegó a firmar 16 puntos para 18 de valoración como mejor actuación.

El pasado verano, el jugador se desvinculó definitivamente del club verde y morado para emprender la aventura americana en la NCAA.

Saint- Supéry celebrando una canasta de su equipo. / Instagram

Destino a la NCAA

Su notable crecimiento llamó la atención de las universidades americanas, que apostaron fuerte por su incorporación. En su primer año en EEUU el base se había adaptado rápidamente para ser también pieza importante, anotando y repartiendo juego, con unos números de 8,6 puntos con un 40,3% de acierto en el tiro exterior y 3,8 asistencias para 11 de valoración media. Esa constante evolución seguirá ahora vistiendo de taronja.

Talento generacional con España

La nota de prensa del Valencia Basket termina asegurando: "Mario Saint-Supéry llega avalado por una de las trayectorias internacionales más brillantes del baloncesto nacional. Quemando etapas a velocidad de vértigo en las categorías de formación de la Selección Española, el base malagueño se coronó como MVP del Europeo Sub-16 en 2022, promediando unos espectaculares 21,9 puntos, 6,0 rebotes y 4,1 asistencias por partido para colgarse la medalla de plata. Un año más tarde, repitió metal en el Europeo Sub-18 de 2023. Su meteórica progresión alcanzó el plano internacional definitivo en noviembre de 2024, cuando debutó con la Selección Absoluta con apenas 18 años y 7 meses. Desde entonces se ha consolidado y acumula 13 internacionalidades, un impacto que tuvo por ejemplo su reflejo en el Eurobasket, tras promediar 8,2 puntos y 2,8 asistencias por encuentro".

Un año después de su adiós del Unicaja

Hace solo un año, Mario utilizó sus redes sociales para decir adiós al Unicaja y a sus aficionados: "Unicaja es mi casa, soy malagueño, gran parte de mi familia es malagueña, Málaga es mi tierra, donde me he criado, si soy jugador profesional de baloncesto, en buena parte, es gracias a lo que he aprendido en este club, donde, desde sus categorías inferiores, he crecido hasta poder cumplir el sueño de todo niño, debutar en la ACB en mi casa con mi gente.

En ese desarrollo, las cesiones, que a veces parecen difíciles, al verte alejado de tu principal ilusión que es jugar en tu equipo, han sido lecciones que me han ayudado a crecer.

Quiero agradecer a todos los compañeros y entrenadores que he tenido desde el primer día, también dar las gracias a los fisios, prepas y gente de las oficinas del club, así como a los directivos que me han hecho entender los valores con los que debo competir y honrar esta camiseta y este deporte.

También a la marea verde y a los Mihitas, por el cariño que he recibido desde el primer día, y porque el Carpena no sería nada sin vosotros.

A mi familia, por apoyarme y acompañarme siempre a la hora de cumplir mis sueños, a mis padres en especial, pero sobre todo hoy quiero dar las gracias a mi madre, ya que mi padre me enseñó a amar este deporte, pero mi madre me ha educado con los valores que me hacen ser la persona que soy hoy.

Me voy a un nuevo país y empiezo un nuevo reto con todo lo aprendido y con la misma ilusión de siempre, gracias Málaga, gracias al equipo de mi vida, gracias Unicaja".