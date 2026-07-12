¿Cuánto va a cobrar Mario Saint Supéry en Valencia? Mareante baile de cifras

El fichaje de Mario Saint Supéry por el Valencia Basket ha sido uno de los grandes golpes del verano en el baloncesto español. Por el nombre, por la proyección del jugador, por su pasado en el Unicaja, por su regreso inesperado desde la NCAA y también por el mareante baile de cifras que se ha generado alrededor de su nuevo contrato. El club taronja ha cerrado al base malagueño hasta 2030, pero la pregunta que ha sobrevolado la operación desde el primer momento es evidente: ¿cuánto va a cobrar realmente? ¿Cómo es posible que un club español robe un jugador importante a la NCAA?

¿16 millones?

Todo el ruido mediático nació al otro lado del Atlántico. Un periodista de la CBS situó el acuerdo entre Mario y el Valencia en torno a los 16 millones de dólares por cuatro temporadas, una cantidad astronómica para un jugador de 20 años que viene de completar su primera experiencia universitaria con Gonzaga. La cifra, de ser cierta, colocaría a Saint Supéry en una dimensión salarial muy poco habitual para un joven europeo que todavía está en plena fase de desarrollo. De hecho estaría en el Top 10 de jugadores mejor pagados de la mismísima Euroliga.

Una cantidad que agitó el mercado

El impacto fue inmediato. No solo por lo que supondría para Valencia Basket, sino por el mensaje que enviaría al resto de la Liga Endesa y del mercado europeo. Un contrato de ese calibre convertiría a Saint Supéry en una apuesta estratégica de primerísimo nivel y explicaría por sí solo la decisión del jugador de cortar su etapa en la NCAA para regresar a Europa.

También ayudaría a entender el terremoto que ha provocado en Gonzaga. La universidad estadounidense no esperaba perder al base malagueño en este momento. Saint Supéry venía de tener protagonismo, de adaptarse al baloncesto universitario y de firmar unos números interesantes, con 8,6 puntos y 3,8 asistencias de media. Su salida deja un vacío importante en la planificación deportiva de los Bulldogs.

Un desmentido desde España

Sin embargo, la cifra de los 16 millones de dólares fue rebajada horas después por varios periodistas españoles especializados en baloncesto, que negaron que el contrato se moviera en esos términos. El problema es que ese desmentido tampoco vino acompañado de una cantidad alternativa concreta y hay diversas fuentes que dieron diferentes cifras. Por supuesto, Valencia Basket no ha hecho público el salario del jugador, ni el entorno de Mario ha ofrecido datos verificables que permitan cerrar el debate.

Un fichaje con precio de proyecto

Más allá de la cifra exacta, el contrato hasta 2030 ya habla por sí solo. Valencia no ficha a Saint Supéry como un complemento, sino como una pieza de presente y futuro. El club taronja acaba de perder a Sergio de Larrea rumbo a la NBA y necesitaba un movimiento de impacto para reforzar su línea exterior, mantener talento nacional y lanzar un mensaje de fortaleza en su nuevo proyecto.

Saint Supéry encaja en esa idea. Es joven, internacional español, formado en la cantera del Unicaja, con experiencia previa en la Liga Endesa y con una temporada de maduración en Gonzaga. Su valor no se mide solo por lo que puede dar el primer año, sino por lo que puede llegar a ser durante las próximas cuatro temporadas.

Martio Saint Supéry jugará en el Valencia Basket. / Valencia Basket

Preguntas sin respuesta oficial

Por ahora, la respuesta a la gran pregunta sigue abierta. ¿Va a cobrar Mario Saint Supéry 16 millones de dólares en Valencia? No hay confirmación oficial que lo sostenga. ¿Será una operación cara? Todo apunta a que sí. ¿Ha puesto Valencia mucho dinero y muchos años encima de la mesa? También parece evidente. Pero entre una cosa y otra hay una diferencia enorme.

Lo que sí queda claro es que el fichaje ha tenido un efecto inmediato: ha sorprendido a Gonzaga, ha sacudido el mercado ACB, ha cabreado a los aficionados del Unicaja y ha vuelto a colocar el nombre de Saint Supéry en el centro del baloncesto español. La cifra exacta quizá tarde en conocerse, si es que llega a saberse algún día. Mientras tanto, el base malagueño ya es jugador taronja y su contrato se ha convertido en el primer gran misterio económico del verano.