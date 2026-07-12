El Unicaja viaja a la Liga de Verano de Las Vegas para buscar posibles fichajes

El Unicaja pone rumbo a Las Vegas. El club cajista estará presente esta próxima semana en la Liga de Verano de la NBA, uno de los grandes puntos de encuentro del mercado internacional y una cita habitual para los clubes europeos que buscan detectar oportunidades antes de que el verano entre en su fase decisiva. Asier Alonso, secretario técnico del club de Los Guindos, será la persona que acudirá en representación de la entidad malagueña para seguir de cerca a posibles jugadores que puedan encajar en el nuevo proyecto de Txus Vidorreta.

En busca de oportunidades

No es una visita menor ni un viaje de simple observación. El Unicaja tiene todavía mucho trabajo por delante en la confección de la plantilla. Debe incorporar cuatro jugadores y necesita afinar en un mercado que no siempre permite segundas oportunidades. La salida de Ibon Navarro y la llegada de Vidorreta han abierto una nueva etapa en Los Guindos, con la obligación de mantener el nivel competitivo de los últimos años, pero también con la necesidad de poner caras nuevas a un proyecto que debe reconstruirse sin perder ambición.

Las Vegas

La Liga de Verano de Las Vegas es, en ese sentido, un escenario muy interesante. Allí se concentran las 30 franquicias de la NBA con plantillas formadas por jugadores jóvenes, recién elegidos en el draft, nombres con contrato que buscan minutos de rodaje y muchos perfiles que tratan de ganarse una oportunidad en la liga estadounidense. Para los clubes europeos, el foco está especialmente en ese último grupo: jugadores que no encuentran hueco inmediato en la NBA, que pueden quedar vinculados a la G League o que empiezan a valorar seriamente dar el salto al baloncesto europeo.

La ‘Summer League’ se juega hasta el 19 de julio en el Thomas & Mack Center y The Pavilion de Las Vegas, que han sido sedes del torneo desde hace 19 de años. En la primera ronda del torneo cada equipo disputa cinco partidos y después se juegan las Semifinales y la Final. Ahí es donde Asier Alonso podrá ver las opciones de mercado que puedan interesar al Unicaja.

Asier Alonso, en Los Guindos. / COPE Málaga

Mercado principalmente estadounidense

El mercado de jugadores es muy variado, aunque principalmente americano, y ahí el Unicaja tiene una carta importante por jugar. A día de hoy, solo Cameron Hunt ocupa plaza de extracomunitario en la plantilla del próximo proyecto, por lo que el club dispone todavía de margen para fichar a un jugador sin pasaporte comunitario. Esa situación amplía el abanico de posibilidades y convierte el viaje a Las Vegas en una oportunidad para estudiar perfiles que en otros veranos quizá habrían estado condicionados por el cupo de extracomunitarios.

Partidos en directo

La Summer League exige mirar con lupa. Es una competición peculiar, con equipos construidos para pocos días, roles cambiantes y mucho jugador intentando destacar en muy poco tiempo. Por eso, para los clubes europeos resulta tan importante estar allí, hablar con agentes, tomar referencias, conocer situaciones contractuales y valorar no solo el talento, sino también la adaptación potencial al baloncesto FIBA.

Competencia

El Unicaja no será el único club europeo pendiente de lo que ocurra en las pistas de Las Vegas. Directores deportivos, técnicos y representantes de numerosas entidades del continente acuden cada verano a este escaparate conscientes de que una buena lectura del mercado puede marcar diferencias. Muchas veces, el fichaje no se cierra allí, pero sí se detecta, se sigue y se empieza a trabajar. El Unicaja no tiene prisa, pero tampoco puede dejar pasar mucho el tiempo...