El ex de Unicaja Xavier Castañeda ya tiene nuevo destino para la temporada 2026/2027

Xavier Castañeda ya ha encontrado equipo para la temporada 2026/2027. El estadounidense con pasaporte bosnio, uno de los fichajes que no funcionó en el Unicaja, continuará su carrera, de nuevo, en el baloncesto francés después de que el Nanterre 92 anunciara oficialmente su incorporación.

El conjunto galo presentó a su primer refuerzo del verano bajo el siguiente texto: "¡Un primer fichaje que te hará vibrar la próxima temporada! ¡Bienvenido, Xavier Castañeda! Nacido en Chicago, el jugador estadounidense-bosnio pasó la temporada pasada en España con el MoraBanc Andorra. Nuestro nuevo base también conoce bien la Betclic ELITE, ya que jugó para el JL Bourg Basket hace dos años... ¡una temporada en la que fue All-Star!"

Lesiones y falta de continuidad

El regreso de Castañeda a Francia supone una nueva oportunidad para un jugador cuyo último año y medio ha estado marcado por las lesiones y la falta de continuidad. En febrero de 2025, cuando militaba en el JL Bourg Basket, sufrió una grave lesión que puso fin de forma prematura a una temporada en la que era el segundo máximo anotador de la liga francesa y se había consolidado como uno de los bases más destacados de la competición.

Xavier Castañeda jugando con el Unicaja. / UnicajaB/Fotopress

Aquel rendimiento convenció al Unicaja para apostar por él, firmándole por una temporada con otra adicional opcional. Sin embargo, su llegada a Málaga estuvo rodeada de circunstancias poco favorables. Tras cerrar su fichaje, se incorporó a la selección de Bosnia para preparar el EuroBasket, aunque regresó antes de la competición después de las duras críticas del entonces seleccionador bosnio sobre su estado físico.

Su proceso de adaptación en Los Guindos estuvo muy lejos de las expectativas de todas las partes y, más allá de algún destello puntual en la BCL, nunca consiguió ofrecer el nivel esperado.

Ante esa situación, el Unicaja decidió buscarle una salida en forma de cesión al Hiopos Lleida. Sin embargo, el conjunto catalán alegó haber detectado una supuesta lesión durante el reconocimiento médico, frustrando la operación. Entonces apareció el MoraBanc Andorra como solución.

Xavier Castañeda se lesionó en el MoraBanc Andorra-Real Madrid. / ACBPhoto

En el club del Principado, el exterior, superó sin problemas los exámenes médicos y le dio la oportunidad de relanzar su carrera, pero la mala fortuna volvió a cruzarse en su camino. Después de disputar únicamente tres partidos y firmar su mejor actuación del último año, sufrió frente al Real Madrid una rotura en los músculos isquiotibiales de la pierna derecha que le mantuvo más de dos meses de baja. Aunque consiguió regresar a las pistas, apenas entró en los planes de Zan Tabak en el tramo final del curso.

Vuelta a la liga francesa

Concluida su vinculación con el Unicaja, donde, evidentemente, no se ejecutó la temporada opcional incluida en su contrato, Castañeda regresa a un campeonato en el que ya ofreció su mejor versión. El Nanterre 92 confía ahora en recuperar al jugador que deslumbró en la Betclic ELITE antes de que las lesiones frenaran una trayectoria que busca volver a despegar.