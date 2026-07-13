Antonio Jesús López Nieto aclara la marcha de Mario Saint-Supéry del Unicaja y el debate sobre los derechos de tanteo

Mario Saint-Supéry volverá a jugar en la Liga Endesa, aunque no lo hará con la camiseta del club en el que se formó. El base malagueño, considerado durante años una de las grandes joyas de la cantera del Unicaja, firmó con el Valencia Basket hasta 2030 después de su paso por la Universidad de Gonzaga, una operación que ha abierto el debate entre gran parte de la afición cajista y sobre la que López Nieto ha querido aclarar en La Opinión de Málaga.

La posibilidad de ver al internacional español liderando al Unicaja parecía el desenlace natural hace apenas unos años. Sin embargo, su regreso al baloncesto nacional se producirá en uno de los grandes proyectos de la ACB. Un escenario que ha reabierto el debate sobre la gestión realizada por el club malagueño ante su salida a la NCAA y, especialmente, sobre la ausencia de derechos de tanteo cuando ha regresado al mercado europeo.

Derecho de tanteo "irrelevante"

Ante esa situación, el presidente del Unicaja, Antonio Jesús López Nieto, ofreció a este periódico la versión del club, insistiendo en que los derechos del joven jugador no habrían valido para la entidad ante la propuesta económica del Valencia Basket.

"Nosotros estamos más cerca de los presupuestos de los clubes de la zona media-baja de la Liga Endesa que del que tiene el Valencia Basket. Los derechos no valen para nada. Si Valencia le ofrece el contrato que le ha ofrecido a Mario nosotros no podemos igualar esa cantidad. El derecho de tanteo en el baloncesto es un 'engaña bobos'. La gestión del club en este caso de Mario Saint-Supéry es impecable. Se ha hecho siempre lo que se tenía que hacer. Se hizo una apuesta por él con 15 años. El año que habría entrado y jugado es el que Gonzaga le paga un dineral y él decide que prefiere jugar allí antes que en el Unicaja. Y yo lo entiendo. Es lícito. Elige su mejor camino como profesional. ¿Hicimos alguna crítica a nosotros de ese movimiento? Claro que no. Ahora que vuelves, si tú quieres jugar en el Unicaja, llamas al club y le dices: 'El Valencia me ofrece esto. ¿Vosotros lo podéis igualar para que yo juegue en el equipo que me ha formado? Pero eso no ha pasado. No lo ha hecho. Nosotros tampoco podríamos pagar lo que le da el Valencia, aunque él nos lo hubiera pedido. Los derechos es como si me ofrecen una casa en Marbella y si la quiero tengo que pagar 20 millones de euros, que si la pago es mía. Yo no tengo ese dinero. ¿Para qué me vale el derecho de tanteo? Yo puedo buscar igualarlo si viene al UCAM, al Joventut, al Tenerife... Pero imposible a un equipo de Euroliga", argumentó.

Proyecto sólido con Mario

El máximo mandatario recordó que Saint-Supéry contaba con "el mejor contrato que ha firmado nunca el Unicaja con un canterano. Se hizo una apuesta muy importante por Mario. Debutó con el primer equipo con 15 años y desde entonces estuvo entrenando con los mayores". Explicó que la idea del club era que diera el salto definitivo a la primera plantilla en la temporada 2025/26, después de su cesión en Manresa. "Pero en marzo ya nos había comunicado que se marchaba a Gonzaga y eso es algo que entendimos perfectamente".

Saint-Supery, en su estreno con el Unicaja en la temporada 2022/2023.. / ACBMEDIA

Pago de cláusula de rescisión de 500.000 euros

En aquella negociación, según desveló López Nieto, los representantes del jugador plantearon una rebaja de entre 100.000 y 150.000 euros en la cláusula de rescisión de 500.000 euros y fraccionarla, a cambio de que el Unicaja mantuviera los derechos sobre el jugador. Sin embargo, el club cajista rechazó esa posibilidad de rebaja al entender que esos derechos no compensaban la pérdida económica.

"Reducir la cláusula para quedarme unos derechos que luego no iba a poder ejercer no tenía sentido. Habría fraccionado el pago a cambio del detalle de los derechos, pero no quisieron. Con Mario hubiéramos perdido ese dinero y se habría ido igualmente", afirmó. "Ahora bien, si realmente hubiera querido jugar en el Unicaja ahora podría haber hablado con nosotros y eso no ha ocurrido", recalcó.

López Nieto en la rueda de prensa de final de temporada. / UnicajaB.Fotopress (Raisa Pozo)

Por otra parte, el presidente verde y morado criticó que el actual sistema no proteja suficientemente el trabajo de cantera y reclamó mecanismos que permitan a los clubes formadores obtener un retorno proporcional cuando un jugador acaba firmando grandes contratos tras su paso por la NCAA.

Pese a todo, quiso dejar claro que el objetivo del Unicaja nunca fue ingresar los 500.000 euros de la cláusula. "Nosotros no queríamos cobrar ese dinero. Queríamos que Mario Saint-Supéry jugara en el Unicaja. El contrato que firmó hasta 2028 no era para venderlo, era para que vistiera esta camiseta. Si después decide irse a otro sitio porque le pagan más, porque tiene más proyección o porque considera que es mejor para su carrera, es una decisión totalmente respetable".

Comparación con Castañeda

El presidente quiso dejar muy claro que solo se salió al mercado, en busca de un 1-2, el pasado verano, cuando Mario anunció al club que se iba a Estados Unidos. "Hay gente enfadada porque dice que el verano pasado fichamos a Castañeda y no quisimos apostar por Mario. Eso es mentira y se puede comprobar en los tiempos en los que se notificaron todos esos movimientos. La realidad es que en el club estábamos preocupados porque Tyson Carter tenía ofertas de Euroliga y sabíamos que iba a ser difícil retenerlo, como así ocurrió. Nuestra apuesta era Mario. En la Copa del Rey de Gran Canaria, mes de febrero, quedamos en hablar con él (estaba cedido en Manresa) más delante. Solo unas semanas después, en plena temporada, nos comunicó que se iba a la NCAA y que no seguiría jugando en el Unicaja ni en la ACB. Ante eso no pudimos hacer nada porque lo que le ofrecía la Universidad era imposible igualarlo para un club de un nivel medio-alto europeo como somos nosotros. Entonces, salimos al mercado a buscar un jugador. Cuando nosotros fichamos a Castañeda, que obviamente no ha tenido un buen rendimiento, Mario ya no era una opción. No estaba en mercado. Que quede claro. Se pueden discutir muchas cosas, pero esta es meridiana. Los plazos son los que son. Mario nos comunicó su decisión antes de nosotros encontrar a Castañeda. Y se puede comprobar".

Competencia top en el Unicaja para Mario

Respecto a las críticas de algunos aficionados sobre los pocos partidos que ha jugado Mario con el primer equipo, López Nieto quiso recordar qué plantilla tenía el Unicaja en ese momento. "También hay gente que critica que Mario no haya jugado más partidos con el primer equipo. Recordemos que el club lo sube y debuta con el primer equipo siendo muy joven y compartiendo posición en la cancha con Perry, Alberto, Tyson Carter, Djedovic y Kalinoski. En un Unicaja, por cierto, ganador de títulos. Se encontró con una plantilla de máximo nivel, que hacía un gran baloncesto y que competía por todos los títulos. Por eso la apuesta fue darle un buen contrato (el mejor que se ha hecho con un canterano a esa edad) y buscarle buenas cesiones para que siguiera progresando. Decir que el club no apostó nunca por él también es faltar a la verdad" concluyó.