Así queda el calendario del Unicaja en la fase de grupos de la BCL 2026/2027: Lituania, primera estación

El Unicaja ya conoce el camino que deberá recorrer en la primera fase de la Basketball Champions League 2026/2027. Después de que el pasado 8 de julio quedara encuadrado en el Grupo E junto al Pallacanestro Reggiana italiano, el BC Juventus Utena lituano y el BK KVIS Pardubice checo, este lunes la BCL ha hecho oficial el calendario de la fase de grupos.

Estreno lejos del Martín Carpena, cierre en casa

El conjunto malagueño, que afrontará una nueva etapa bajo la dirección de Txus Vidorreta, arrancará su participación en la máxima competición de clubes de la FIBA el miércoles 7 de octubre, a las 19:00 horas, visitando al BC Juventus Utena en Lituania. Será, por tanto, un estreno lejos del Martín Carpena para un equipo que buscará conquistar su tercer título de la Basketball Champions League.

El inicio del calendario será especialmente movido, ya que los dos primeros encuentros se disputarán como visitante. Tras el debut en tierras lituanas, el Unicaja viajará hasta la República Checa para medirse al BK KVIS Pardubice el martes 20 de octubre a las 18:00 horas.

La afición cajista tendrá que esperar hasta la tercera jornada para ver a su equipo en casa. Será el martes 3 de noviembre, a las 20:30 horas, cuando el Martín Carpena abra sus puertas para recibir al Pallacanestro Reggiana en un duelo que supondrá el estreno europeo de los malagueños ante la marea verde.

La segunda vuelta comenzará también en Málaga. El miércoles 18 de noviembre, a las 20:30 horas, el Unicaja recibirá al BK KVIS Pardubice antes de afrontar su último desplazamiento de la fase regular, programado para el martes 15 de diciembre a las 20:00 horas frente al Pallacanestro Reggiana en Italia. La fase de grupos concluirá en el templo del baloncesto malagueño el miércoles 23 de diciembre, a las 20:30 horas, con la visita del BC Juventus Utena.

Cuadro de la primera fase de la BCL 2026/2027. / BCL Photo

Calendario del Unicaja en la fase de grupos de la BCL 2026/2027

Miércoles 7 de octubre , BC Juventus Utena - Unicaja, 19:00 horas

, BC Juventus Utena - Unicaja, 19:00 horas Martes 20 de octubre , BK KVIS Pardubice - Unicaja, 18:00 horas

, BK KVIS Pardubice - Unicaja, 18:00 horas Martes 3 de noviembre , Unicaja - Pallacanestro Reggiana, 20:30 horas

, Unicaja - Pallacanestro Reggiana, 20:30 horas Miércoles 18 de noviembre , Unicaja - BK KVIS Pardubice, 20:30 horas

, Unicaja - BK KVIS Pardubice, 20:30 horas Martes 15 de diciembre , Pallacanestro Reggiana - Unicaja, 20:00 horas

, Pallacanestro Reggiana - Unicaja, 20:00 horas Miércoles 23 de diciembre, Unicaja - BC Juventus Utena, 20:30 horas

Plaza para la NBA Europa

La edición 2026/27 aparece como una vía más allá del beneficio económico que supone llegar lejos en el torneo. La próxima campaña se perfila como una puerta de acceso estratégica a la futura NBA Europa.

Si se cumplen los plazos previstos para el lanzamiento de la nueva competición en octubre de 2027, los dos finalistas de la próxima Final Four de la BCL obtendrían plaza directa en la nueva competición. El tercer clasificado participaría en los torneos de final de temporada en los que representantes de ligas nacionales buscarían las dos plazas restantes de las cuatro de meritocracia deportiva junto a las 12 franquicias fijas designadas.

Cuatro españoles seguros y el Breogán a las puertas

En el momento del pistoletazo de salida a la fase regular, ya se sabrá si la competición contará con cuatro representantes españoles (Joventut de Badalona, UCAM Murcia, Surne Bilbao Basket y Unicaja) o cinco, si el Río Breogán consigue superar la fase previa de clasificación y se hace con una de las dos plazas vacantes para la primera fase continental.