Alberto Díaz y Javier Pérez de los Reyes visitan el Campus de Baloncesto Fundación Unicaja

El capitán del Unicaja, Alberto Díaz, y el entrenador del Unicaja Mijas, Javier Pérez de los Reyes, visitaron este martes a los chicos del tercer turno del Campus de Baloncesto Fundación Unicaja. Ante la atenta mirada de los jugadores y jugadoras que disfrutan de esta cita, que se celebra en la Residencia Escolar Andalucía, el base malagueño y el técnico del primer equipo femenino acapararon las miradas de los campers.

Experiencias

Tanto Alberto Díaz como Javier Pérez de los Reyes compartieron con los chicos sus experiencias como malagueños y canteranos que han llegado a lo más alto de sus respectivos caminos, respondiendo a las preguntas de algunos de los jóvenes más curiosos. Después, formaron parte de un breve concurso de tiro y, por supuesto, no dudaron en realizar el tradicional baile con los campistas y monitores.

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La foto de familia puso el broche final a una visita en la que tanto Alberto Díaz como Javier Pérez de los Reyes pudieron firmar autógrafos antes de dejar un Campus de Baloncesto Fundación Unicaja al que han visitado durante muchas ediciones y en el que, una vez más, la diversión ha sido la nota predominante.