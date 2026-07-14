Gonzalo Hermoso será uno de los ayudantes de Txus Vidorreta en el Unicaja

Gonzalo Hermoso será entrenador ayudante del Unicaja la próxima temporada 2026/2027. El jiennense, de 34 años y graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la Universidad de Granada, se incorpora al grupo de trabajo del cuadro verde y morado, que ha perdido a Paco Aurioles, por su nueva función en la cantera, y que también perderá a Alberto Miranda, aunque en este caso todavía no es oficial su marcha al Estrella Roja de Belgrado, junto a Ibon Navarro.

Ex del Covirán

Hermoso ha sido hasta este mismo martes técnico asistente del malagueño Arturo Ruiz en el Covirán Granada. El propio club nazarí anunció en sus redes sociales la marcha de Hermoso del club, junto Andrea Pecile y Derrick Allen, los otros dos asistentes de Ruiz.

El nuevo miembro del staff del primer equipo cajista dirigió al primer equipo del CB La Zubia en Liga EBA durante 3 temporadas, además de formar parte de la Get Better Academy de la República Checa y del Zamalek de la liga de Egipto. Por otra parte, estuvo como ayudante de Curro Segura, extécnico cajista, con la selección de Venezuela.

Noticias relacionadas

Entrenador personal de Cárdenas

Gonzalo Hermoso también ha sido entrenador personal de Álvaro Cárdenas, base granadino habitual de la selección española durante las últimas ventanas FIBA y que será compañero de posición la próxima temporada en el Valencia Basket de Mario Saint-Supéry.