El Unicaja ficha al alero internacional lituano Ignas Brazdeikis

Ignas Brazdeikis es el elegido por el Unicaja para el puesto de "3". El alero lituano jugará la próxima temporada a las órdenes de Txus Vidorreta en el cuadro cajista. Nacido en Kaunas y formado entre Canadá y Estados Unidos, es internacional absoluto con la selección de Lituania. A sus 27 años, el alero de 2,01 metros acaba de rescindir con el Zalgiris Kaunas, club al que regresó tras su paso por el Olympiacos de El Pireo.

Universidad de Michigan

Su nombre empezó a ganar fuerza en la Universidad de Michigan, donde firmó una gran temporada 2018/19. Allí promedió 14,8 puntos y 5,4 rebotes, con un 39,2% en triples, números que le sirvieron para ser elegido mejor freshman de la Big Ten y dar el salto al draft de la NBA. Fue seleccionado en 2019 en el puesto 47 y acabó en los New York Knicks. Después pasó también por Philadelphia 76ers y Orlando Magic, además de alternar minutos con equipos de la G League. En total jugó 64 partidos en la mejor liga de baloncesto del mundo con medias de 5 puntos, 1.9 rebotes y 0.9 asistencias.

Ignas Brazdeikis, con la camiseta de la selección de Lituania. / Augustas Didzgalvis

Zalgiris-Olympiacos-Zalgiris

Su regreso a Europa llegó de la mano del Zalgiris en la temporada 2022/23. En Kaunas encontró un contexto mucho más favorable para su juego: balón, confianza, ritmo y protagonismo. Aquella etapa le permitió relanzar su carrera, conquistar títulos nacionales en Lituania y ganarse un contrato suculento con Olympiacos. Sin embargo, en El Pireo no terminó de asentarse. El conjunto griego exigía un rol más específico, menos volumen ofensivo y más eficiencia en pocos minutos, un escenario que no terminó de sacar lo mejor de su baloncesto.

Brazdeikis volvió al Zalgiris en 2024 con la idea de recuperar sensaciones. En la Euroliga, sus números globales son: 7.2 puntos, 2,4 rebotes y 1 asistencia en algo más de 16.40 minutos por partido.

Brazdeikis es un alero zurdo, fuerte, vertical y con facilidad para jugar de cara. Le gusta atacar el aro, absorber contactos y castigar desde el bote cuando puede cargar contra defensores más pequeños. No es un especialista puro, pero sí un anotador de rachas, capaz de abrirse al triple, correr el campo y generar puntos en transición. Su físico le permite alternar posiciones exteriores e incluso actuar como falso cuatro en determinados quintetos.

Internacional con Lituania

Con la selección lituana también ha tenido peso. En competiciones FIBA promedia 11 puntos, 3,6 rebotes y 2,2 asistencias, y ya estuvo en el Eurobasket 2022 y en el Mundial 2023. Su valor está en esa mezcla de carácter competitivo, potencia física y capacidad anotadora.

Sin experincia ACB

Para el báltico será su primera experiencia en la Liga Endesa, aunque el verano de 2022 estuvo muy cerca de fichar por el Baskonia, equipo al que rechazó para firmar por el Zalgiris. En una entrevista en Diario de Noticias de Álava, el pasado 29 de enero, reconoció no estar muy contento con el rol que ha tenido en el Zalgiris durante en esta última campaña.

"No está siendo una temporada fácil para mí en lo personal, especialmente porque creo que puedo tener impacto en el juego de muchas formas distintas. Además, siento que soy mejor jugador que antes. Estoy mejorando y no dejo de trabajar duro cada día para perfeccionar mis habilidades, centrándome en las cosas que yo puedo controlar. Aunque está siendo difícil en cuanto a minutos en pista y al rol, estoy intentando encontrar maneras para impactar de la mejor forma posible el juego del equipo. Mi foco ahora mismo es mejorar y encontrar mi ritmo", dijo entonces.

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Ahora, emprenderá en Málaga una nueva etapa con el Unicaja y con Txus Vidorreta como entrenador.