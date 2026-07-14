Al Unicaja se le acumula el trabajo

Julio ya se preveía intenso para el Unicaja, pero es que en cuestión de días las tareas pendientes a resolver por el club de Los Guindos han ido aumentando. Lo que inicialmente pasaba por cerrar las salidas, realizar cuatro incorporaciones, definir el organigrama técnico y rescindir a Chris Duarte, ha derivado en un escenario todavía más complejo, con el presunto interés del Valencia Basket en Tyson Pérez, la vacante que ha dejado Paco Aurioles en el staff técnico del primer equipo por su pase a la cantera, además de saber, por ejemplo, si Asier Alonso traerá algún as bajo la manga de su viaje a la Liga de Verano de Las Vegas.

Futuro abierto con Nzosa

Tras completarse la marcha de Sulejmanovic rumbo al Joventut, Nzosa sigue en un apartado de incógnitas que es posible que no tenga una resolución hasta que quede definitivamente configurada la plantilla del próximo curso. Como cuarto pívot, podría tener un hueco, aunque si algún club pone el dinero de su ficha encima de la mesa y pide su cesión, sería muy probable que volviera a hacer las maletas para jugar cedido en otro club de la ACB.

Nzosa aplaude a la afición en el Martín Carpena. / ACBPhoto-Mariano Pozo

Desvinculación de Duarte

Esta misma semana debería quedar cerrada la salida de Chris Duarte del Unicaja. Las posturas están más cerca que nunca. Este mismo lunes lo aseveró el presidente, López Nieto, en los micrófonos de Radio Marca: "pronto tendréis noticias..." La desvinculación es segura y solo queda por definir cuánto cuesta la operación, una cifra que, por cierto, será inferior de los 500.000 euros que algunos medios han filtrado.

Tyson Pérez, sí; Tyson Pérez, no

Una de las cuestiones más importantes que se definirán en estas próximas semanas es saber si Tyson Pérez cumple su contrato en el Unicaja o abandona el club verde rumbo al Valencia Basket. Se ha especulado que el cuadro taronja podría estar interesado en el hispano dominicano y en el Unicaja son conscientes de que si Valencia quiere pagar la cláusula, Tyson saldrá de Málaga rumbo a la capital del Turia sin que el club de Los Guindos pueda hacer nada por impedirlo.

Tyson Pérez, jugador del Unicaja. / FIBA

Fichaje a la vista

También puede haber esta misma semana una buena noticia en cuanto a fichajes. Y esta sería tan inesperada como bien recibida por los aficionados. El club está muy cerca de cerrar una de las operaciones que tiene abiertas desde hace algunos días. En los despachos de Los Guindos son optimistas en que se cierre la negociación antes del próximo fin de semana. Ojalá.

Staff por definir

Tras la salida ya oficial de Paco Aurioles rumbo a la dirección de cantera y con la marcha a la vista de Alberto Miranda rumbo al Estrella Roja, junto a Ibon Navarro, quedan dos vacantes en el staff técnico del primer equipo que a partir de ahora dirigirá Txus Vidorreta. ¿Vendrá uno de sus ayudantes en Tenerife? ¿Buscará el club en la cantera una opción? ¿Se acudirá al mercado de ayudantes nacional o internacional, para acompañar al bilbaíno en el Unicaja?

Liga de Verano de Las Vegas

Otro frente abierto es el del viaje del secretario técnico del club, Asier Alonso, rumbo a Estados Unidos para presenciar en directo la Liga de Verano de Las Vegas. Allí verá jugadores y pondrá nombres y apellidos a posibles refuerzos para el plantel verde y morado. Con tantos huecos todavía en la plantilla verde 26/27, no se puede descartar que de este desplazamiento a Las Vegas pueda salir una de esas apuestas de las que habló López Nieto en su rueda de prensa de postemporada, al definir el tipo de fichajes que tenía que hacer el club en el presente mercado estival.

La Liga de Verano de Las Vegas ya está en marcha. / Las Vegas Sun/Steve Marcus

Debate por el "caso Mario Saint-Supéry"

Por si fuera poco, a todo esto hay que sumarle el torbellino de críticas que despertó la vuelta a la ACB de Mario Saint-Supéry lejos de la órbita verde y morada. Este lunes, el presidente del club de Los Guindos, Antonio Jesús López Nieto, quiso aclarar el debate sobre la ausencia del derecho de tanteo con el canterano y explicar los motivos por los que no jugará vestido de verde y morado. El debate seguro que tardará todavía algunos días en cerrarse y con ese run-run deberá de convivir el Unicaja al menos durante algunas fechas más.