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Así juega Ignas Brazdeikis, el ex de la NBA y la Euroliga con el que el Unicaja 2026/2027 refuerza su perímetro

El alero internacional con Lituania se une a Cameron Hunt como fichaje oficial de este mercado veraniego y también a Melwin Pantzar como nueva incorporación para el equipo cajista

Ignas Brazdeikis, nuevo fichaje del Unicaja, procedente del Zalgiris Kaunas

Ignas Brazdeikis, nuevo fichaje del Unicaja, procedente del Zalgiris Kaunas / @_iggy_braz

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Nuria Mena

Nuria Mena

El Unicaja sigue moviendo el árbol del mercado. Este martes el club de Los Guindos hizo oficial su segundo fichaje para la temporada 2026/2027 —tercero si se tiene en cuenta a Melwin Pantzar—, Ignas Brazdeikis. El alero internacional lituano aterriza en la Costa del Sol para completar la línea exterior cajista. Su trayectoria le situó en la NBA y la Euroliga, desde donde llega al Martín Carpena.

Brazdeikis es un alero zurdo, fuerte, vertical y con facilidad para jugar de cara. Le gusta atacar el aro, absorber contactos y castigar desde el bote cuando puede cargar contra defensores más pequeños. No es un especialista puro, pero sí un anotador de rachas, capaz de abrirse al triple, correr el campo y generar puntos en transición. Su físico le permite alternar posiciones exteriores e incluso actuar como falso cuatro en determinados quintetos.

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Brazdeikis se formó en el baloncesto estadounidense antes de dar el salto profesional tras su etapa en la Universidad de Michigan. Su carrera continuó en la NBA, donde pasó por los New York Knicks, Philadelphia 76ers y Orlando Magic, alternando también con equipos vinculados a la G League. En 2022 emprendió su aventura europea de la mano del Zalgiris Kaunas, desde donde dio el salto al Olympiacos griego una temporada después. Tras un curso en El Pireo, regresó al conjunto lituano, del que ahora llega al Unicaja para afrontar su primera experiencia en la Liga Endesa.

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