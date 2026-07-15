NBA Europa: Adam Silver anuncia reuniones con inversores europeos coincidiendo este domingo con la final del Mundial de fútbol y confirma que la BCL dará dos plazas al nuevo torneo

La NBA Europa avanza con paso firme y empieza a entrar en una fase decisiva. El proyecto impulsado por la liga norteamericana de la mano de la FIBA mantiene su hoja de ruta para arrancar en octubre de 2027 y Adam Silver, comisionado de la NBA, ha confirmado que las próximas semanas pueden traer movimientos importantes. El dirigente explicó, tras la celebración de la Junta de Gobierno de la NBA, que habrá reuniones con inversores europeos aprovechando la final de la Copa del Mundo de fútbol en Nueva York.

La expectativa generada por la futura competición es enorme. Según Silver, «múltiples ciudades en Europa han mostrado un tremendo interés», incluso más allá de las 12 designadas inicialmente para obtener una franquicia fija. El modelo previsto contempla una competición de 16 equipos, con 12 plazas permanentes y cuatro abiertas por criterios deportivos, una fórmula que la NBA y la FIBA presentan como una manera de respetar el peso de las ligas nacionales y la meritocracia.

La NBA llega a Europa. / NBA

Silver: «Estoy encantado con el interés generado»

El comisionado de la NBA situó el proyecto exactamente en el punto previsto. «Estamos en el lugar en el que esperaba que estuviéramos. Hemos analizado las propuestas recibidas con la Junta para una primera fase de ciudades elegidas», explicó Silver. El dirigente añadió que muchas de las personas involucradas en estos proyectos europeos estarán en Nueva York con motivo de la final del Mundial del domingo y que la NBA mantendrá distintas reuniones aprovechando su presencia.

«Esperamos ir cerrando distintos acuerdos a lo largo de las próximas semanas e iremos comunicando. Tengo que decir que estoy encantado con el interés generado en toda Europa», añadió Silver. Sus palabras refrendan el plan conjunto entre la NBA y la FIBA y confirman que la nueva competición ya no es solo una idea de futuro, sino un proyecto con inversores, ciudades interesadas y un calendario cada vez más concreto.

La BCL, la puerta abierta para el Unicaja

La gran clave deportiva estará en las cuatro plazas abiertas. El diseño que se maneja reserva esos billetes a través de la Basketball Champions League 2026/2027 y de dos torneos clasificatorios de final de temporada con los mejores equipos de las ligas domésticas y el tercer clasificado de la BCL. En ese escenario, los finalistas de la próxima BCL tendrían acceso directo a la futura NBA Europa.

Ese detalle cambia por completo la dimensión de la próxima temporada continental para el Unicaja. El club malagueño, consolidado como uno de los grandes referentes de la competición FIBA en los últimos años, podría encontrar en la BCL 26/27 mucho más que una vía para pelear por otro título europeo. También podría convertirse en el camino hacia el nuevo gran escaparate del baloncesto continental.

No significa que el Unicaja tenga nada garantizado, pero sí que su presente europeo adquiere una relevancia estratégica. La BCL ganaría peso competitivo, económico y simbólico si finalmente queda vinculada al acceso a la NBA Europa. Para un club que ha construido parte de su identidad reciente en el ecosistema FIBA, el horizonte resulta evidente.

La NBA Europa, cada vez más cerca de ser una realidad. / Sportico/Lorenzo Gordon

Una inyección económica sin precedentes, con equipos Euroliga interesados

La dimensión económica del proyecto es otro de los grandes argumentos de la NBA. Las propuestas recibidas, el perfil de los inversores, el histórico de los clubes vinculados y el interés de entidades ya existentes en el baloncesto europeo refuerzan la sensación de que el lanzamiento puede ser sólido. En el radar aparecen clubes de Euroliga con cláusulas de salida, equipos de baloncesto con historia y también entidades de fútbol que buscan crecer dentro de este nuevo mercado.

La NBA prevé una inyección sin precedentes en el baloncesto europeo. Durante los diez primeros años, el plan contempla distribuir más de 10.000 millones de dólares, con la previsión de que las franquicias permanentes alcancen el punto de equilibrio en su tercer año de actividad. Es una escala económica que supera ampliamente los parámetros habituales del actual ecosistema continental.

La NBA Europa promete transformar el mapa. Quiere convivir con las ligas nacionales, abrir una vía deportiva de acceso y llevar baloncesto de primer nivel a más aficionados. Para el Unicaja, la lectura es clara: la próxima BCL puede ser una temporada histórica no solo por el título, sino por todo lo que puede abrir después.