Ignas Brazdeikis, el fichaje del Unicaja que admira a Conor McGregor y solo es zurdo cuando mira al aro

Ignas Brazdeikis llega al Unicaja con una de esas particularidades que parecen menores hasta que ayudan a explicar a un jugador. Es diestro para prácticamente todo lo que hace en su vida, pero cuando pisa una cancha y mira al aro, el balón sale de su mano izquierda. No hubo un plan, ni una corrección técnica, ni una decisión meditada. Simplemente ocurrió así. Brazdeikis empezó a tirar con la izquierda de manera natural y nunca lo cambió. Y quizá ahí haya una primera pista de lo que incorpora el Unicaja: un jugador diferente, con cuerpo de exterior potente, alma competitiva y una historia personal llena de caminos cruzados.

El nuevo fichaje cajista nació en Kaunas, una de las grandes capitales sentimentales del baloncesto europeo, pero creció lejos de Lituania. Su familia emigró primero a Estados Unidos y después a Canadá. Chicago, Winnipeg, Etobicoke y Oakville forman parte del mapa vital de un jugador que se considera lituano, pero que fue moldeado por el baloncesto norteamericano. De esa mezcla nace un perfil muy reconocible: físico, directo, agresivo para atacar el aro y con capacidad para jugar desde el contacto.

La mano izquierda de un jugador hecho a golpes de carácter

La zurda de Brazdeikis no es solo una curiosidad. También es una ventaja competitiva. En un baloncesto lleno de automatismos defensivos, un alero fuerte, de 2,01 metros, que ataca desde perfiles poco habituales y finaliza con la izquierda puede desordenar emparejamientos. El Unicaja ficha a un jugador capaz de sumar puntos, cargar el rebote, correr la pista y castigar defensas desde una mecánica que no responde del todo al patrón clásico.

McGregor, el espejo competitivo

Hay otro detalle que ayuda a entender su carácter. Brazdeikis ha reconocido su admiración por Conor McGregor, una figura que encaja con esa parte más desafiante de su personalidad deportiva. No tanto por una cuestión de espectáculo vacío, sino por lo que representa para él: un competidor que crece en ambientes hostiles, que se alimenta de la presión y que convierte cada escenario en una batalla emocional.

Durante su etapa universitaria en Michigan, Brazdeikis ya mostró ese punto de descaro. Le gustaba jugar con el ruido en contra, responder a las gradas, celebrar con fuerza y asumir el foco cuando el partido subía de temperatura. Esa pasión por McGregor conecta con un jugador que no se esconde, que disfruta el cuerpo a cuerpo y que entiende la competición como un pulso constante. El Carpena, acostumbrado a valorar a los jugadores con carácter, puede encontrar ahí una conexión rápida.

La huella de Sigis, su padre

Para entender a Ignas Brazdeikis también hay que mirar a Sigis, su padre. Un hombre criado en la Lituania soviética, hecho a sí mismo en un entorno duro, sin comodidades y con una idea muy clara: la fuerza no era una pose, sino una herramienta para sobrevivir. De joven improvisaba material de entrenamiento con lo que encontraba. Si necesitaba pesas, buscaba metal. Si quería un saco de boxeo, llenaba un saco de patatas con arena. Ese carácter terminó formando parte del ADN competitivo de su hijo.

Ignas creció alrededor del gimnasio, del trabajo físico y de la exigencia. Practicó artes de combate, se acostumbró al contacto y trasladó todo eso a la pista. Su forma de jugar tiene algo de cuerpo a cuerpo: no esquiva el golpe, lo busca; no espera a que el partido le llegue, intenta imponerlo. En Michigan ya era conocido por su descaro, por su fortaleza y por esa capacidad para crecerse en ambientes hostiles.

Un alero con personalidad para el Carpena

El Unicaja incorpora a un jugador que no llega como una promesa por hacer, sino como un exterior con recorrido y personalidad. Brazdeikis tiene experiencia en la NBA, minutos de calidad en Euroliga, pasado en una plaza tan exigente como Kaunas y una identidad competitiva muy marcada. Puede jugar en el perímetro, atacar desde el bote, ir al contacto y aportar ese punto de energía que el Carpena suele reconocer rápido.

Su historia, además, tiene gancho. Es el jugador que lleva Lituania en la sangre, Canadá en la formación y Estados Unidos en el desarrollo. El alero que escribe con una mano y tira con la otra. El diestro que se vuelve zurdo cuando huele la canasta. Una rareza que ahora se pone al servicio del Unicaja.

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Brazdeikis llega a Málaga con una mochila cargada de kilómetros, fuerza familiar, pasión competitiva y baloncesto de alto nivel. Y con una zurda inesperada que puede convertirse en una de las armas más atractivas del nuevo proyecto cajista.