Oficial: El Unicaja y Chris Duarte rompen el contrato que les vinculaba para la temporada 2026/2027.¿Cuánto ha costado el acuerdo de rescisión?

La relación entre el Unicaja y Chris Duarte ya es historia. El club anunció este jueves que el jugador dominicano deja de pertenecer al club de Los Guindos, por lo que no cumplirá el año de contrato que tenía todavía firmado para defender la camiseta verde y morada, hasta junio de 2027. Aunque ninguna de las partes han hecho oficial la cantidad por la que se ha cerrado el acuerdo de desvinculación, diversas fuentes consultadas por La Opinión de Málaga aseguran que el dominicano recibirá en torno a 350.000 euros por la temporada que tenía firmada en el club de Los Guindos. Lo que sí se puede asegurar es que es una operación muy satisfactoria en lo económico para el Unicaja y en lo deportivo para el jugador, que ya es libre de firmar por cualquier otro club.

El comunicado emitido por Unicaja Baloncesto dice lo siguiente: "Chris Duarte no seguirá en el Unicaja. El Club y el jugador han llegado a un acuerdo para regular las condiciones de su desvinculación del Club. Con este acuerdo ambas partes han podido resolver la situación relativa a las condiciones de su desvinculación de manera amistosa y beneficiosa. El jugador dominicano llegó al Unicaja la pasada temporada, en la que ha sumado un total de 43 partidos en Liga Endesa, Basketball Champions League, Copa del Rey, Supercopa Endesa y Copa FIBA Intercontinental. El Club le desea suerte en su futura trayectoria profesional y personal".

Fichaje frustrado

El final de esta historia, no por esperado, es menos llamativo. Chris Duarte llegó al Unicaja el pasado verano como una incorporación de mucho impacto, un jugador con pasado NBA y con condiciones para ser diferencial en el baloncesto europeo. Sin embargo, su etapa en Málaga ha estado lejos de responder a las expectativas generadas. Su rendimiento deportivo no tuvo nunca continuidad y durante los últimos dos meses de la temporada su situación contractual y disciplinaria se convirtió en uno de los asuntos más delicados del tramo final de curso.

La story de Duarte en su cuenta de Instagram. / @christheoretduarte05

La suspensión cautelar de empleo, el doble expediente disciplinario abierto por el club y el conflicto surgido tras su mensaje incendiario en redes sociales durante la Final Four de la BCL convirtieron una decepción deportiva en un problema institucional, que al fin se ha cerrado con este cese de la relación entre ambas partes, después de varias semanas de negociaciones abiertas entre los abogados de ambas partes.

Duarte deja Málaga después de convertirse en uno de los fichajes con peor rendimiento en toda la historia del club.