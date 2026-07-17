Alberto Miranda se desvincula del Unicaja: destino Estrella Roja de Belgrado

Era un secreto a voces desde hace varias semanas. Alberto Miranda deja el cuerpo técnico del Unicaja. El que ha sido entrenador ayudante del equipo durante las últimas cinco temporadas comunicó al Unicaja su decisión de rescindir el contrato que le unía a la entidad el próximo curso, por lo que deja de pertenecer a la disciplina malagueña. Su futuro seguirá ligado al de Ibon Navarro, pero en este caso en el banquillo del Estrella Roja de Belgrado.

5 temporadas

Alberto Miranda llegó al Unicaja en el curso 2021-22 como entrenador ayudante. Desde entonces, el salmantino ha formado parte del staff técnico del equipo hasta la reciente temporada 2025-26, siendo partícipe de los siete títulos conquistados en este período por el club (2 Copas del Rey, 2 BCL, 2 Copas FIBA Intercontinental y una Supercopa Endesa). También ha formado parte las dos últimas campañas del staff técnico de la selección de Alemania, junto a Álex Mumbrú.

Alberto Miranda, junto a Ibon Navarro. / ACB PHOTO / DAVID GRAU LLINARES

Opción que se barajó para sustituir a Ibon

Alberto Miranda fue una de las opciones que el club barajó para suplir a Ibon Navarro en el banquillo cajista, una vez que el técnico vitoriano comunicó su intención de no cumplir el año de contrato que le quedaba en Málaga. No hubo consenso en apostar por él y pocos días después llegó la confirmación de que el elegido era Txus Vidorreta.

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El club de Los Guindos emitió un comunicado en el que agradeció al técnico los servicios prestados:"Desde Unicaja Baloncesto le agradecemos su gran labor a lo largo de estos años y le deseamos mucha suerte a nivel personal y profesional".