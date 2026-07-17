Chris Duarte seguirá en la ACB... y debutará en la Euroliga

El Unicaja confirmó el acuerdo de desvinculación con Chris Duarte el pasado jueves. Unas veinticuatro horas después, ya es oficial el nuevo destino del ex cajista: el Kosner Baskonia, donde firma por un año más otro opcional.

Vitoria será la nueva casa del alero, que terminó su único curso vistiendo de verde y morado con una suspensión de empleo, dos expedientes sancionadores y en torno a 300.000 dólares al bolsillo de la rescisión amistosa por la temporada que le quedaba con los malagueños.

Sin intención por ninguna de las partes de reconducir la situación en el conjunto costasoleño bajo las órdenes, esta vez, de Txus Vidorreta, el dominicano recala en otro equipo ACB —libertad con peso importante para la reducción a pagar del Unicaja en la negociación con el jugador—, pero también de Euroliga.

Comunicado del Baskonia

Kosner Baskonia y Chris Duarte (República Dominicana, 1997) unen sus caminos para las próximas dos temporadas. El nuevo exterior azulgrana llega a Vitoria-Gasteiz procedente del Unicaja Málaga.

Duarte, quien comenzó su carrera con los Oregon Ducks en la NCAA, dio el salto a la máxima categoría norteamericana con los Indiana Pacers en la campaña 2021-22. Desde entonces el jugador dominicano, que cuenta con más de 150 partidos en la NBA, ha militado en clubes como Sacramento Kings o Chicago Bulls, hasta dar el salto la pasada campaña a Europa de la mano de Unicaja Málaga, donde ha promediado 11.4 puntos y 2.9 asistencias en Liga Endesa y 9.5 puntos y 1.9 asistencias en la Basketball Champions League.

Con la selección de República Dominicana, Chris Duarte viene de firmar 29 puntos y 12 rebotes en los últimos dos enfrentamientos ante Estados Unidos y Nicaragua de la fase clasificatoria para el Mundial.

Con la incorporación de Chris Duarte, Kosner Baskonia incorpora a sus filas a un jugador con físico, capacidad anotadora y potencia. Ongi etorri, Duarte!

Un curso con el Unicaja

La campaña 2025/2026 quedará marcada en el Unicaja, entre otras cosas, por el 'Caso Duarte'. Una situación que explotó en la Final Four de la BCL en Badalona después de una publicación incendiaria del ex de la NBA en sus stories de Instagram. Antes de ese momento, a partir del cual el exterior quedó apartado del equipo, su rendimiento deportivo no coincidió con las expectativas de estrella con las que le recibieron los cajistas el pasado verano.

Duarte y Djedovic durante la Copa del Rey de Valencia. / ACB PHOTO / RAISA POZO

Los números con los que Duarte cerró su experiencia en Málaga son 10,5 puntos, 2,4 asistencias y 2,4 rebotes en 18 minutos de media en Liga Endesa. Por parte de la BCL, su contribución quedó en 9,5 en anotación, 3 rebotes y 1,9 asistencias en 19,2 minutos de promedio dentro de 12 encuentros librados.

Aún no se saben las fechas del calendario liguero, pero en la temporada 2026/2027 habrá reencuentro entre el Martín Carpena y Chris Duarte.