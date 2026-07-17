Unicaja 2026/2027: un mes para que arranque la pretemporada

El calendario avanza. Este viernes 17 de julio queda justo un mes para que el Unicaja 2026/2027 eche a andar de manera oficial con los reconocimientos médicos previos al inicio de la pretemporada en la cancha. Será el primer paso real del nuevo proyecto cajista, el primero después de la etapa de Ibon Navarro y con el que se estrenará Txus Vidorreta como responsable del banquillo verde. Un mes parece mucho en pleno verano, pero en términos de planificación deportiva empieza a ser ya un margen cada vez más ajustado para todo lo que queda por resolver.

Txus Vidorreta

El Unicaja ha avanzado en carpetas muy importantes. La principal, sin duda, fue la elección del entrenador. Vidorreta ya ejerce como nuevo técnico cajista y será el encargado de liderar una transición delicada después del ciclo más exitoso de la historia reciente del club. También están confirmadas tres incorporaciones: Melwin Pantzar, Cameron Hunt e Ignas Brazdeikis. Tres movimientos que empiezan a dar forma al nuevo proyecto, aunque todavía no cierran una plantilla que sigue necesitando piezas de peso.

Txus Vidorreta, durante la rueda de prensa de su presentación. Presentación de Txus Vidorreta, entrenador Unicaja. Temporada 2026-2027. Mariano Pozo / Mariano Pozo / Mariano Pozo

El base sueco llega para reforzar la dirección de juego, aportar físico y ampliar las opciones en el perímetro. Cameron Hunt suma capacidad anotadora, amenaza exterior y experiencia en la Liga Endesa. Brazdeikis, por su parte, eleva el nivel exterior con un perfil de alero potente, internacional, con capacidad para producir y con recorrido en escenarios de máxima exigencia.

Son tres fichajes importantes, pero no los últimos. El club trabaja con la idea de completar una plantilla de 14 jugadores, una cifra que responde a la dureza del calendario y a la experiencia acumulada durante la última temporada, en la que las lesiones y la dificultad para acudir al mercado durante el curso dejaron claro que hacía falta más fondo de armario.

Ignas Brazdeikis. / Euroleague

Fichajes por llegar

Al Unicaja todavía le quedan movimientos relevantes por cerrar. No se trata únicamente de rellenar fichas, sino de encontrar jugadores que eleven el nivel, encajen en el modelo de Vidorreta y no rompan el equilibrio económico ni de vestuario. Esa fue una de las grandes enseñanzas que dejó Antonio Jesús López Nieto en su balance de temporada: el equipo quiere volver a ser un grupo de “soldados aventajados”, no una suma de estrellas.

La dirección deportiva necesita acertar con los perfiles que faltan. El núcleo duro continuará, como ya explicó el presidente, pero la plantilla tendrá cambios importantes. La salida de Ibon Navarro marca un cambio de ciclo y el club quiere darle al nuevo entrenador herramientas suficientes para competir desde el primer día sin perder la identidad que ha hecho campeón al equipo en los últimos años.

Duarte, una carpeta ya cerrada

La gran novedad de estas últimas horas llegó con Chris Duarte. El caso del jugador dominicano, una de las cuestiones que seguían condicionando el verano cajista, ha quedado resuelto con su desvinculación oficial del Unicaja. El club y el jugador han alcanzado un acuerdo para poner fin a una relación que estaba rota desde la Final Four de la Basketball Champions League en Badalona y que tenía todavía recorrido contractual hasta junio de 2027, con opción a una temporada más.

Duarte sonríe junto a sus compañeros. / ACBPhoto-Mariano Pozo

La salida de Duarte, que ha costado 300.000 dólares, libera al club de una situación incómoda desde el punto de vista deportivo, económico y de vestuario. Lo que empezó como una apuesta de alto nivel, con pasado NBA y cartel de fichaje estrella, terminó convertido en un problema interno con expedientes disciplinarios y el jugador apartado de la dinámica del equipo. Su marcha permite al Unicaja cerrar definitivamente ese episodio y centrarse en la construcción del nuevo proyecto.

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Un mes para cerrar la estructura

Queda un mes para que los jugadores empiecen a pasar los reconocimientos médicos el 17 de agosto. Un mes para avanzar en el mercado, concretar incorporaciones y darle a Vidorreta una plantilla lo más cercana posible a lo que quiere para empezar a trabajar. La pretemporada está a la vuelta de la esquina y el equipo aún no está cerrado. El mercado sigue bloqueado, los grandes presupuestos europeos marcan los tiempos y el Unicaja tendrá que combinar paciencia, precisión y rapidez cuando aparezcan las oportunidades. Falta un mes. Y todavía bastante por hacer.