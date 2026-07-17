El Unicaja, preocupado por el futuro de Tyson Pérez y la amenaza latente del Valencia Basket

La planificación del Unicaja 2026/2027 de Txus Vidorreta tiene varios frentes abiertos, pero pocos tan sensibles como el futuro de Tyson Pérez. El ala-pívot es un jugador clave en la plantilla verde, tiene contrato en vigor y una cláusula de rescisión elevada. Es verdad que en los últimos días se ha pinchado mucho el globo de su posible salida al Valencia Basket, pero en Los Guindos saben que mientras el club taronja no cierre esa posición, siempre existirá un margen de inquietud con que los de Juan Roig decidan pagar su cláusula y eso deje muy tocada la construcción del próximo proyecto de los verde y morado.

Jugador clave

La razón es sencilla: Tyson Pérez no es un jugador más dentro del proyecto. Su condición de cupo le da un valor añadido enorme en el mercado nacional, pero además encaja en una de las necesidades estructurales del equipo. Energía, físico, intensidad, rebote, capacidad para correr el campo y un perfil competitivo muy marcado. En un Unicaja que busca otro jugador importante para la posición de ala-pívot, la continuidad de Tyson es mucho más que una simple permanencia. Es una de las bases sobre las que se ordena el puzle interior.

Tyson Pérez machaca la canasta ante el Covirán Granada. / ACBPhoto

Valencia, una amenaza latente

El Valencia Basket aparece como el gran elemento de incertidumbre. El club taronja ha manejado este verano una capacidad económica importante tras las indemnizaciones recibidas por distintas salidas y eso lo convierte en un actor peligroso para cualquier equipo del mercado ACB. Si decide ir a por un jugador con contrato, tiene recursos suficientes para pagar cláusulas altas y alterar planificaciones ajenas.

Ahí entra el caso de Tyson. El Unicaja cuenta con él, Vidorreta lo necesita y el jugador tiene contrato, pero la amenaza de una ofensiva valenciana no desaparecerá del todo hasta que el rival cierre definitivamente su plantilla en esa posición. El problema no es solo perder a un jugador de nivel. El verdadero impacto estaría en el efecto dominó que provocaría su salida en una fase ya avanzada del mercado.

Una salida que obligaría a rehacer el plan

Si Tyson Pérez abandonara Málaga, el Unicaja tendría que acudir al mercado con una necesidad mucho más urgente. Ya se busca un cuatro de alto nivel para completar la estructura interior, pero sin Tyson el club tendría que fichar al menos dos jugadores importantes para esa posición. No sería un ajuste menor, sino una reconstrucción parcial de una parcela clave.

Además, encontrar cupos de rendimiento inmediato no es sencillo. Mucho menos en un mercado en el que los precios están disparados, la competencia internacional aprieta y los jugadores diferenciales tienen muchas opciones sobre la mesa. Por eso, la continuidad de Tyson simplifica el plan. Su salida lo complicaría todo: el número de fichajes, el reparto de roles, el equilibrio de la plantilla y la gestión de cupos.

El factor tiempo, casi más importante como el dinero

En este escenario, los tiempos son casi tan importantes como la operación en sí. Si Valencia Basket decide pagar la cláusula y llevarse a Tyson Pérez, cuanto antes se produzca el movimiento, más margen tendrá el Unicaja para reaccionar. El club podría acudir al mercado con tiempo, redefinir objetivos y buscar soluciones con cierta capacidad de maniobra.

El problema real sería una salida tardía, dentro de varias semanas, cuando muchas piezas interesantes ya estén comprometidas y las opciones disponibles sean más escasas o más caras. Ese es el escenario que más preocupa en Los Guindos: que la amenaza se mantenga viva demasiado tiempo y termine condicionando el cierre de la plantilla.

De momento, a un mes para que arranque la pretemporada, el Unicaja continúa su planificación, contando con Tyson Pérez, pero mirando de reojo hacia Valencia y sus movimientos. Y es que mientras los naranjas no cierren esa posición, la amenaza será latente.