El mercado veraniego ACB aprieta: así se están reforzando los rivales directos del Unicaja

El Unicaja no se está reconstruyendo solo. Mientras el club cajista avanza en su nuevo proyecto con Txus Vidorreta, Melwin Pantzar, Cameron Hunt e Ignas Brazdeikis como principales novedades hasta el momento, el resto de rivales directos también empieza a tomar forma. La Liga Endesa 2026/2027 se está moviendo mucho y bien. Y el dato no es menor para el equipo malagueño, que tendrá que competir otra vez en una ACB durísima y en una Basketball Champions League en la que varios de sus adversarios nacionales también estarán al acecho y optarán al título y a las dos plazas para la próxima NBA Europa.

El mercado está en plena ebullición, pero ya deja pistas importantes. Los grandes presupuestos siguen marcando el ritmo, los equipos de zona alta intentan blindarse y los clubes que aspiran a dar un paso adelante han empezado a fichar perfiles contrastados. Desde la óptica del Unicaja, hay cuatro focos especialmente relevantes a los que vigilar: Joventut, La Laguna Tenerife, UCAM Murcia y Surne Bilbao Basket. Todos serán competidores directos en la Liga Endesa por los puestos de play off y todos, menos el cuadro canario, forman parte del ecosistema BCL que los cajistas volverán a encontrarse durante la temporada 26/27.

El Joventut ficha nombre y experiencia

El Asisa Joventut es uno de los equipos que más ruido ha hecho en este arranque de mercado. La Penya ha incorporado a Nico Laprovittola, un fichaje de enorme carga simbólica y deportiva. El base argentino vuelve a Badalona desde el Barça y eleva de golpe el nivel de dirección, talento y personalidad del equipo verdinegro. Es uno de esos movimientos que cambian la percepción de una plantilla.

Nico Laprovittola, del Barça al Joventut / ACB

Pero no es el único. El Joventut también ha sumado a Isaac Nogués, procedente del Valencia Basket; a Álex Reyes, desde el Baxi Manresa; y a Emir Sulejmanovic, que sale precisamente del Unicaja. El ala-pívot bosnio conoce la Liga Endesa, aporta dureza y experiencia, y refuerza un juego interior en el que siguen nombres como Ante Tomic o Simon Birgander.

UCAM Murcia mantiene carácter

El UCAM Murcia vuelve a construir desde una idea muy marcada: físico, energía y competitividad. El equipo de Sito Alonso mantiene piezas importantes como Jonah Radebaugh, Michael Forrest, Dylan Ennis, Howard Sant-Roos, Sander Raieste, Toni Nakic o Moussa Diagne, pero la pérdida de Devontae Cacok es relevante y el litigio que mantiene con David De Julius le dejará sin sus dos estrellas del pasado curso, aunque Murcia suele sobrevivir bien a los cambios porque su identidad está por encima de los nombres.

Souley Boum. / ACB

A partir de ahí, el club universitario ha incorporado a Juani Marcos, procedente del Barça; a Marcis Steinbergs, desde el Manresa, a Jean-Marc Pansa, desde el Sabah BC y a Souley Boum. Cuatro movimientos que buscan reforzar dirección, profundidad y juego interior.

Para el Unicaja, el UCAM seguirá siendo uno de esos rivales incómodos que obligan a jugar al límite. No siempre aparece en la primera línea de los favoritos, pero siempre compite como si lo fuera.

Bilbao se rehace tras perder a Pantzar

El Surne Bilbao Basket también tendrá un interés especial para el Unicaja por un nombre propio: Melwin Pantzar. El base sueco vuelve a Málaga tras su cesión en Bilbao y se incorpora al nuevo proyecto cajista. Su salida obliga al equipo de Jaume Ponsarnau a reordenar parte de su dirección de juego, pero el club vasco ya ha empezado a moverse. Bilbao ha fichado a Adam Somogyi y Dan Duscak para el puesto de base, además de incorporar a Nate Darling, Bastien Vautier y Ondřej Husták. También ha renovado una parte importante de su estructura, con Harald Frey, Aleix Font, Darrun Hilliard, Margiris Normantas, Luke Petrasek, Martin Krampelj, Tryggvi Hlinason y el propio Ponsarnau.

No parece un mercado de nombres tan ruidosos como el de otros equipos, pero sí muy coherente con el perfil competitivo de Bilbao: dureza, continuidad y jugadores con rol definido. En Miribilla nunca es fácil ganar y en Europa puede ser un rival incómodo para cualquiera.

Tenerife cambia de ciclo, pero no de ambición

La Laguna Tenerife afronta un verano muy especial. La salida de Txus Vidorreta rumbo al Unicaja pone fin a una etapa larguísima y exitosa, pero el club aurinegro no ha rebajado el listón. Jaka Lakovic toma el mando del banquillo y la plantilla vuelve a tener piezas de muchísimo nivel.

Kyle Guy vuelve a Tenerife / ACB

Tenerife ha renovado a jugadores clave como Marcelinho Huertas, Bruno Fitipaldo, Aaron Doornekamp y Fran Guerra. A esa base le ha añadido fichajes muy potentes: Kyle Guy, Xabi López-Arostegui y Ethan Happ. Tres incorporaciones que hablan de ambición. Guy aporta puntos y amenaza exterior; López-Arostegui suma físico, defensa y condición de cupo; y Happ refuerza la pintura con un pívot de producción inmediata.

El proyecto mantiene veteranía, talento y un bloque reconocible. Será uno de los rivales más exigentes en ACB, aunque esta vez no en la BCL.

Los grandes también se mueven

Por arriba, la ACB también se está reforzando con movimientos de mucho peso. El Real Madrid ha fichado a Timothé Luwawu-Cabarrot y Jaime Pradilla, además de incorporar a Pedro Martínez al banquillo.

El Barça ha sumado a Justin Robinson, Umoja Gibson, Agustín Ubal, Olivier Nkamhoua y Josh Nebo.

Valencia Basket, por su parte, ha cerrado nombres como Tj Shorts, el canterano cajista Mario Saint-Supéry y el también excajista Dylan Osetkowski, además de mantener a otros viejos conocidos de la afición verde como Kameron Taylor y Yankuba Sima.

Pedro Martínez, del Valencia Basket al Eal Madrid. / ACBPhoto

También hay un movimiento con lectura cajista directa: Chris Duarte ha pasado al Baskonia tras su desvinculación oficial del Unicaja. El dominicano abre una nueva etapa en Vitoria después de fracasar estrepitosamente en Málaga, con dos expedientes disciplinarios incluidos.

Unicaja, obligado a acertar

El Unicaja ya ha hecho parte de los deberes, pero el contexto le obliga a afinar mucho en lo que falta por hacer. Joventut ha fichado talento diferencial, Tenerife se ha reconstruido con ambición, UCAM mantiene su carácter competitivo y Bilbao sigue creciendo desde la continuidad.

La Liga Endesa volverá a ser una jungla. Y la BCL, con tantos equipos españoles de nivel, tampoco permitirá relajación. El Unicaja tiene todavía mercado por delante, pero el mensaje ya es claro: para seguir en la pelea por todo, no bastará con mantener una buena base. Habrá que acertar en cada ficha que falta.