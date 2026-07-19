Olek Balcerowski: ¿del Unicaja al Barça?

El mercado sigue apretando al Unicaja por todos los costados. Cuando el club cajista todavía trata de ordenar la plantilla del nuevo proyecto de Txus Vidorreta, aparece otra carpeta de enorme importancia: Olek Balcerowski podría en los próximos días salir rumbo al Barça. El pívot polaco, de 2,18 metros y 25 años, es uno de esos jugadores que no han terminado de explotar en Málaga, pero cuya marcha obligaría al Unicaja a rehacer todavía más un juego interior que ya necesita refuerzos de peso.

Operación en marcha

La operación no está cerrada, pero sí muy avanzada. El Barça busca cupos, necesita reconstruir parte de su plantilla y ha puesto sus ojos en un jugador que para la ACB cuenta como formación y que todavía conserva un margen de crecimiento evidente. Balcerowski renovó con el Unicaja hasta 2028 durante la pasada temporada y tiene un sueldo muy alto, por lo que su salida no sería una rescisión simple ni una marcha sin retorno económico. El club azulgrana no parece dispuesto a pagar su cláusula, pero las partes trabajan en una fórmula de traspaso.

Balcerowski celebra una canasta durante un partido de la BCL. / BCL

Una salida con doble lectura

La noticia adelantada el pasado jueves por el periodista de TV3 Víctor Lavagnini, y que en las últimas horas parece que se ha acelerado, hay que verla desde una doble vertiente. Y es que la posible marcha de Balcerowski tiene una lectura económica favorable. El club liberaría una de las fichas importantes de la plantilla y, además, ingresaría una cantidad por el traspaso. En un verano en el que el mercado está disparado y en el que cada movimiento debe medirse al milímetro, ese alivio salarial puede ayudar a ganar margen para acometer operaciones pendientes.

Eso sí, la lectura deportiva es mucho más delicada. Balcerowski no ha sido todavía el pívot dominante que el club esperaba cuando apostó por él, pero su potencial sigue ahí. Es joven, grande, cupo y con experiencia en Euroliga. Ese perfil no abunda. Y menos aún en un mercado en el que los equipos de Euroliga, Eurocup y los grandes proyectos turcos o griegos están inflando los precios y dejando muy pocas oportunidades reales para clubes como el Unicaja.

Fichaje complicado desde el Panathinaikos

El polaco llegó a Málaga procedente del Panathinaikos como una apuesta importante. El Unicaja vio en él una oportunidad de mercado: un siete pies con capacidad de intimidación, buena mano, condición de cupo y recorrido por delante. Sin embargo, Balcerowski no ha dado el paso adelante que se le reclamaba desde dentro. Ha tenido momentos de buen nivel, incluso partidos que recordaron el jugador diferencial que puede llegar a ser, pero nunca terminó de alcanzar una regularidad plena en el ecosistema de Ibon Navarro. Ahora, con Vidorreta, se abría una nueva oportunidad. El técnico ha demostrado en Tenerife sacar mucho partido de los hombes altos, pero puede que sus caminos no se unan ahora en el club verde y morado.

Olek Balcerowski renovó en el Unicaja hasta 2028. / FIBA

El Barça vuelve a pescar en Málaga

La realidad es que los jugadores del Unicaja siguen teniendo cartel. El ciclo ganador de los últimos años ha revalorizado a muchas piezas y la Euroliga continúa mirando hacia Málaga. Ya ocurrió con salidas importantes en mercados anteriores y puede repetirse ahora con Balcerowski. El Barça, en plena reconstrucción, busca talento, físico y cupos. Y el polaco encaja en esa ecuación. Como en su día encajó Darío Brizuela, que también emprendió el camino desde el Carpena hasta el Palau Blaugrana.

Un juego interior por rehacer

Para el Unicaja, perder a Balcerowski ahora supondría añadir otra necesidad a una plantilla que todavía no está terminada. El club ya tiene cerrados a Melwin Pantzar, Cameron Hunt e Ignas Brazdeikis, además de la llegada de Txus Vidorreta al banquillo. También ha resuelto la carpeta de Chris Duarte con su desvinculación oficial. Pero faltan piezas, especialmente por dentro, y la salida de Balcerowski obligaría a redibujar de nuevo la planificación.

A día de hoy, el juego interior cajista queda pendiente de muchas decisiones. Tyson Pérez es una pieza clave, aunque el Valencia Basket sigue apareciendo como una amenaza latente. David Kravish aporta experiencia y conocimiento del club. Yannick Nzosa puede tener un papel en la plantilla o seguir otro camino que favorezca su evolución. Pero el Unicaja necesita jerarquía, físico y garantías en la pintura si quiere competir otra vez en Liga Endesa, Copa y Basketball Champions League.

Un mes para la pretemporada

El Unicaja tiene un mes para llegar al inicio de la pretemporada con una estructura lo más avanzada posible. Si Balcerowski acaba en el Barça, habrá dinero y alivio salarial. Pero también habrá una nueva urgencia. Otra más en un verano en el que cada pieza que se mueve obliga a rehacer el puzle.