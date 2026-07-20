Alejandra Zúñiga, anotación para el Unicaja Mijas

Alejandra Zúñiga (21 años, 1,68 metros) jugará la próxima temporada en el Unicaja Mijas. La exterior aterriza en el conjunto malagueño después de convertirse en la máxima anotadora histórica de los NJIT Highlanders, con 1.741 puntos y una media de 15,1 por encuentro durante su etapa universitaria.

Zúñiga llega al Unicaja Mijas para aportar talento, versatilidad y capacidad anotadora al perímetro del equipo. La madrileña, capaz de actuar tanto como base como de escolta, pone rumbo a Málaga tras cuatro temporadas de crecimiento constante en el baloncesto universitario estadounidense.

Su progresión al otro lado del charco queda reflejada en sus números. Zúñiga lideró la anotación de los NJIT Highlanders en cada una de sus cuatro campañas allí, aumentando sus registros año tras año hasta alcanzar los 17,8 puntos por partido en su último curso. Además, completó sus estadísticas con 3,9 asistencias y 3,8 rebotes de media.

Capacidad anotadora

La nueva jugadora del Unicaja Mijas firmó su mejor actuación en la temporada 2025-26. En la victoria frente a UMBC anotó 39 puntos con una extraordinaria serie de 13 aciertos en 16 lanzamientos de campo. Fue una de las ocho ocasiones en las que superó la barrera de los 20 puntos durante el curso. No era la primera vez que alcanzaba cifras tan destacadas, ya que en su temporada de debut llegó a sumar 31 puntos ante los Binghamton Bearcats.

Su impacto en la conferencia America East fue inmediato. En su primer año fue elegida Rookie del Año, además de formar parte del Mejor Quinteto de Novatas y del Tercer Mejor Quinteto. En su segunda campaña fue incluida en el Segundo Mejor Quinteto, mientras que en su tercer curso dio un paso más al entrar en el Mejor Quinteto de la America East. Un reconocimiento que repitió en su temporada sénior, a la que añadió también su presencia en el All-Academic Team.

Debut profesional en España

Zúñiga afrontará ahora su primera experiencia como profesional en España después de haberse formado en el CB Majadahonda y el Baloncesto Torrelodones. Con el club torresano disputó el Campeonato de España júnior en la temporada 2021-22. En aquel torneo alcanzó los octavos de final y firmó unos destacados promedios de 17,8 puntos, 4,5 rebotes y 3 asistencias por encuentro.

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Con su llegada, el Unicaja Mijas incorpora a una jugadora joven, con experiencia competitiva al máximo nivel universitario y una gran capacidad para generar puntos tanto en la dirección como en las posiciones exteriores.