Mercado de fichajes
Horas decisivas entre el Unicaja, Balcerowski y el Barça
El club azulgrana aprieta por el pívot polaco, cuya salida dejaría dinero en caja y liberaría la ficha más alta de la plantilla, pero obligará al Unicaja a reconstruir casi todo el juego interior
El futuro de Olek Balcerowski entra en horas decisivas. Este lunes, el Unicaja y el Barça tienen previsto ultimar la operación que acabe con el pívot polaco vestido de azulgrana la próxima temporada, un movimiento de mucho calado dentro de la planificación verde.
La operación, si termina cerrándose, tendrá una doble lectura para el Unicaja. Desde el punto de vista económico, permitiría ingresar una buena cantidad por el traspaso y liberar la ficha más cara de la plantilla. Desde el plano deportivo, sin embargo, supone un problema porque el juego interior queda muy mermado, a menos de un mes para el arranque de la temporada. El club ya tenía que fichar dos o tres jugadores interiores, pero la casi segura marcha de Balcerowski elevará todavía más la exigencia.
Un traspaso con lógica económica
El Unicaja ha convertido en los últimos años Málaga en un escaparate de máximo nivel. Muchos jugadores han pasado por el Carpena, se han revalorizado y han terminado dando el salto a proyectos de Euroliga o de mayor músculo económico. Ese camino habla bien de la capacidad del club para detectar talento y hacerlo crecer, pero también confirma el techo con el que compite en el mercado.
Balcerowski encaja en esa realidad. Llegó tras su etapa en el Panathinaikos y después de haber sido un interior dominante en el Gran Canaria, especialmente en la Eurocup. En Málaga no ha alcanzado siempre el nivel que se esperaba, pero sus condiciones siguen siendo muy apreciadas: altura, movilidad, mano, margen de crecimiento y, sobre todo, la condición de jugador de formación para la Liga Endesa, algo que para el Barça es especialmente atractivo.
Un rendimiento por debajo de las expectativas
La presumible salida al Barça tampoco supone un drama en Los Guindos. Balcerowski ha tenido momentos de calidad y minutos importantes, pero nunca terminó de ser ese pívot dominante que el Unicaja imaginaba cuando apostó por él. Ibon Navarro le dio espacio para crecer, pero su rendimiento fue irregular y en los partidos de mayor dureza competitiva no siempre transmitió la contundencia necesaria.
Sus defectos han estado a la vista: falta de consistencia, problemas para imponerse físicamente en determinados contextos y dudas en escenarios de máxima exigencia. Pero eso no elimina sus virtudes ni el valor de mercado que conserva. Precisamente por eso el Barça se mueve. Porque jugadores de ese perfil, edad y pasaporte deportivo no abundan.
El juego interior, en plena reconstrucción
El gran problema para el Unicaja es el momento y las circunstancias. El club, sin contar a Balcerowski, solo tiene asegurada la presencia en la plantilla 2026/2027 de David Kravish. El futuro de Tyson Pérez es una incógnita, con esa amenaza latente del Valencia Basket, que podría pagar su cláusula en cualquier momento... incluso de la pretemporada. Yannick Nzosa también tiene contrato, pero su situación pasa por una cesión o por un rol de fondo de plantilla, todo dependerá de cómo evoluciona el mercado y si su condición de cupo es necesaria.
Con Balcerowski rumbo al Barça, el Unicaja necesitaría todavía más músculo en la pintura: un ala-pívot titular, un pívot de nivel y posiblemente otro interior polivalente que permita al equipo sostener una plantilla larga. La salida del polaco no solo obliga a buscar un sustituto. Obliga a redibujar casi toda la estructura interior del primer proyecto de Txus Vidorreta.
Una venta que cambia el verano
La operación Balcerowski-Barça puede ser uno de los movimientos que definan el verano cajista y también el mercado ACB. Son horas decisivas entre el Unicaja, Balcerowski y el Barça. Si el acuerdo se oficializa, el club verde tendrá que activar una nueva fase del mercado. La plantilla ya necesitaba fichajes. Con la salida del polaco, la reconstrucción interior pasa a ser una urgencia. Cuanto antes pase todo, mejor. Si es el lunes, mejor que el martes...
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