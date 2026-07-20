La oferta del Valencia Basket por Eli John Ndiaye da optimismo al Unicaja con Tyson Pérez

El Unicaja respira algo más tranquilo con Tyson Pérez. No de forma definitiva, porque el mercado sigue abierto y el Valencia Basket ha demostrado en los últimos veranos que tiene músculo económico y ambición para atacar piezas importantes de la Liga Endesa, pero sí con una amenaza algo más rebajada. El club taronja ha presentado una oferta formal por Eli John Ndiaye, ala-pívot de 22 años cuyos derechos en la ACB pertenecen al Real Madrid, y ese movimiento puede tener una lectura directa en Málaga.

El Valencia busca un interior de presente y futuro para reforzar su plantilla y ha puesto el foco en Ndiaye. Ahora es el Real Madrid el que tiene la decisión en la mano. El club blanco dispone de plazo hasta el viernes 24 de julio para igualar la oferta y retener al jugador o, por el contrario, dejarlo marchar a la Fonteta. Mientras esa operación se resuelve, la posibilidad de una ofensiva inmediata por Tyson Pérez pierde fuerza: misma posición y misma condición de jugador cupo de formación, en el caso del senegalés en el propio Real Madrid.

Chus Mateo, entrenador del Real Madrid, se abraza con Eli Ndiaye cuando ambos estaban en el Real Madrid. / EFE

Tyson Pérez, una pieza clave en Los Guindos

En el Unicaja siempre se ha considerado a Tyson Pérez una pieza muy importante para el proyecto 2026/2027, el primero de Txus Vidorreta al frente del banquillo verde y morado. El ala-pívot renovó el pasado verano, tiene contrato en vigor y encaja en una posición en la que el club necesita estabilidad, físico, energía y condición de cupo.

No es un jugador cualquiera dentro del mapa de la plantilla. Tyson aporta intensidad, rebote, capacidad para correr la pista y presencia en el cuatro, una posición especialmente sensible en la planificación cajista. Además, su condición de cupo aumenta todavía más su valor en el mercado nacional, donde los jugadores de formación con nivel real de rotación son escasos y muy cotizados.

Valencia mira por ahora a Ndiaye

El interés del Valencia por Ndiaye cambia el escenario. Si el club taronja termina cerrando al jugador, cubriría una parte importante de la necesidad interior que podía haberle llevado a mirar con más fuerza hacia Tyson Pérez. No significa que el riesgo desaparezca por completo, pero sí que el foco valenciano parece desplazarse hacia otra operación.

La clave está en lo que haga el Real Madrid. Si iguala la oferta, Ndiaye no acabará en Valencia y el club taronja podría reactivar otras alternativas en el mercado. Si no la iguala, el jugador quedaría libre para firmar por Valencia y la vía Tyson se enfriaría de manera evidente. Por eso en el Unicaja se observa con atención una operación ajena, pero con consecuencias muy directas para sus intereses.

Un alivio, no una garantía

El Unicaja no puede dar nada por cerrado. El mercado está muy cambiante, los clubes de Euroliga y los proyectos con mayor presupuesto siguen moviendo piezas y cualquier cláusula puede convertirse en una amenaza si aparece una oferta importante. Pero la ofensiva valenciana por Ndiaye sí ofrece un margen de calma en Los Guindos.

Tyson Pérez. / ACBPhoto-Mariano Pozo

Pendientes del 24 de julio

La fecha marcada ahora es el 24 de julio. Hasta entonces, el Real Madrid tiene la palabra sobre Ndiaye. De esa decisión puede depender también parte del tablero del mercado interior en la Liga Endesa. Valencia espera, el Madrid decide y el Unicaja mira de reojo. En Málaga, cualquier movimiento que aleje a Tyson Pérez de la órbita taronja se interpreta como una buena noticia.