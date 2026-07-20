OFICIAL: Olek Balcerowski deja de ser jugador del Unicaja

Ya es oficial, lo que era un secreto a voces en los últimos días: Olek Balcerowski ya es historia en el Unicaja. El jugador finaliza su etapa en el club de Los Guindos, al que llegó en agosto de 2024. En este tiempo ganó con el equipo malagueño una Copa del Rey, una BCL, una Supercopa Endesa y dos Copas FIBA Intercontinental.

Comunicado oficial del Unicaja

Según lo explicó el club en un comunicado oficial este mismo lunes: "Olek Balcerowski deja el Unicaja. El Club y el jugador han alcanzado un acuerdo por el cual el pívot polaco abandona la disciplina del equipo malagueño con el que tenía contrato en vigor. Balcerowski llegó a Málaga en el verano de 2024 procedente del Panathinaikos. En estas dos temporadas con la camiseta del Unicaja el polaco ha disputado un 105 partidos con unas medias de 7,2 puntos, 2,4 rebotes y 8,1 de valoración. En su período en Málaga Balcerowski ha conquistado una Copa del Rey, una Basketball Champions League, una Supercopa Endesa y dos Copas FIBA Intercontinental. El Club agradece a Olek Balcerowski su profesionalidad y queremos trasmitirle los mejores deseos para su futuro, tanto en el plano deportivo como personal. ¡Mucha suerte, Olek!"

Barça, próximo destino

El polaco confirmará en las próximas horas su fichaje por el Barça, club con el que negociaba su incorporación desde la pasada semana. Balcerowski tenía dos años más de contrato, por lo que el equipo culé ha pagado una cláusula de rescisión para romper la vinculación entre Olek y el club de Los Guindos.

Un traspaso con lógica económica

El Unicaja ha convertido en los últimos años Málaga en un escaparate de máximo nivel. Muchos jugadores han pasado por el Carpena, se han revalorizado y han terminado dando el salto a proyectos de Euroliga o de mayor músculo económico, como es ahora el caso. Ese camino habla bien de la capacidad del club para detectar talento y hacerlo crecer, pero también confirma el techo con el que compite en el mercado.

Balcerowski encaja en esa realidad. Llegó tras su etapa en el Panathinaikos y después de haber sido antes un interior dominante en el Gran Canaria, especialmente en la Eurocup. En Málaga no ha alcanzado siempre el nivel que se esperaba, pero sus condiciones siguen siendo muy apreciadas: altura, movilidad, mano, margen de crecimiento y, sobre todo, la condición de jugador de formación para la Liga Endesa, algo que para el Barça es especialmente atractivo.

Una venta que cambia el verano

La operación Unicaja-Balcerowski-Barça puede ser uno de los movimientos que definan el verano cajista y también el mercado ACB. El club verde tendrá ahora que activar una nueva fase del mercado. La plantilla ya necesitaba fichajes. Con la salida del polaco, la reconstrucción del juego interior pasa a ser una urgencia. Hasta tres fichajes habrá que hacer para la pintura. Ojo que alguno puede llegar antes de lo que muchos piensan...