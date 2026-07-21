Fichaje
Presentación de Melwin Pantzar: "Cuando mi agente me dijo que el Unicaja quería ficharme, le dije 'sí' directamente"
El nuevo base cajista tuvo este martes su presentación oficial en el Campus Fundación Unicaja
Es una de las caras nuevas para la próxima temporada 2026/22027. El base Melwin Pantzar tuvo este marte su puesta de largo oficial como jugador del Unicaja. Lo hizo en las instalaciones de la Residencia Escolar Andalucía, en el Campus Baloncesto Fundación Unicaja.
El jugador sueco, pero que ocupa plaza de cupo de formación, por su pasado en la cantera del Real Madrid, se mostró feliz por su fichaje por el Unicaja, por jugar en el Martín Carpena como local y también asume el reto de que el nuevo Unicaja 26/27 sea un equipo competitivo y aspirante a cosas importantes.
Fichaje
"Cuando me llamó mi agente y me explicó que quería ficharme el Unicaja yo dije sí, directamente. Es un club muy grande en España, lo han hecho muy bien. No tenía que pensar en nada. Dije que sí directamente. Me han hablado muy bien del club, que ayuda a los jugadores, que la afición está muy bien y sobre todo la ciudad. Era algo fácil para mí y muy contento. Traigo ilusión, siempre he trabajado para llegar a un club así y voy a seguir trabajando para seguir haciendo bien aquí".
Ilusión en la nueva temporada
"Estoy muy contento de formar parte de Unicaja Málaga. Gracias al presidente y a Juanma Rodríguez por confiar en mí, por apostar por mí. Estoy muy contento, de verdad. Buena ciudad, gente magnífica, con una afición muy grande, que todos los días están mandándome mensajes en Instagram de cariño. Estoy muy agradecido. Tengo mucha ilusión por empezar a jugar en el Martín Carpena".
Rol en el Unicaja
"Sobre todo puedo aportar energía, me gusta correr en transición, defender, atacar el aro... Puedo hacer un poco de todo, la verdad. Mucha energía cuando entre al campo y luchar cada partido".
Vidorreta
"Hemos hablado el entrenador y yo. Es de Bilbao, ya tenemos una conexión ahí desde el País Vasco. Hablamos un poco. Todo bien, me dio la bienvenida, me explicó cómo lo tiene su cabeza el plan la temporada que viene".
Perry-Alberto-Pantzar
"Alberto es una leyenda de España, KP ha jugado en Euroliga, lo está haciendo muy bien en Málaga. Son muy buenos. Podemos juntar juntos, he jugado casi siempre con otro base, sobre todos los años en Bilbao. No veo algo malo una plantilla con tres bases, podemos jugar juntos y si viene bien para el equipo lo vamos a hacer".
Martín Carpena
"Siempre jugar en el Carpena es difícil como visitante. Siempre apoya muchísimo la afición al equipo. Gritan, jugando con la banda tocando, siempre es bonito. Noté mucho cariño cuando jugué aquí, me aplaudieron cuando salí, querían sacarse fotos conmigo y me dieron mucho cariño".
Autógrafos y fotos
Al terminar el acto, el nuevo jugador cajista posó con los participantes en el Campus y después firmó cromos a todos los chavales que quisieron acercarse a saludar al nuevo base del equipo verde y morado. También se fotografió con todos los que así lo quisieron.
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