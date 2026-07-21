El Unicaja fichará al menos 3 jugadores interiores más en este mercado estival

Juanma Rodríguez acompañó este martes a Melwin Pantzar en su presentación como jugador del Unicaja. Después de la puesta de largo del base sueco, el director deportivo del Unicaja pasó revista a todos los temas de actualidad del club en un verano cargado de movimientos ya cerrados y con muchas operaciones todavía por finiquitar.

Mercado de fichajes

"Este mercado no tiene nada que ver con el de hace unos años. El verano no es que vaya a ser largo, es que va a ser muy largo. Hay que tener mucha tranquilidad, esperar nuestro momento y tratar de incorporar los mejores jugadores posibles que quieran venir a un club como el Unicaja. Hoy en día cualquier jugador suplente de la Euroliga quiere un millón de euros. Y los titulares, de 2 a 3. Estamos en una situación insostenible porque los clubes no pueden recuperar ese dinero y no afecta a los demás clubes".

Salida de Balcerowski al Barça

"Con Balcerowski se ha dado una situación que ya sabemos cuando tienes jugadores cupo con cláusulas, que son cosas que se pueden producir. Es algo que hay que admitir. Creo que Balcerowski es un jugador que todavía debe dar más. Por circunstancias, quizás de demasiada presión aquí, su rendimiento fue muy irregular, con momentos muy buenos y otros no tan buenos. Pero esto es la situación que hay en España con este convenio colectivo con los cupos, donde cada vez hay menos. Balcerowski es un cupo importante y lo ha firmado un equipo como el Barcelona. Nosotros, afortunadamente, en el tema de los cupos vamos bien. Desearle lo mejor a Balcerowski, que es un buen chico, que siempre ha trabajado muy bien aquí. Desearle lo mejor a nivel personal y profesional. No hablo de los datos del contrato, son situaciones del club. Permitirme por un tema de protección de datos que yo no hable del contrato. Normalmente, estas situaciones, en los años anteriores, siempre habían salido bastante positivas para el club, porque reteníamos jugadores importantes y aumentábamos cláusulas. Hicimos una apuesta por él porque no hay muchos cupos. Lo hicimos en su día buscando rendimiento e inversión. Y ahora se ha producido".

Olek Balcerowski, en la Copa del Rey de Gran Canaria 2025. / ACBPhoto

Juego interior

Seguramente, si podemos incorporar dos jugadores en la posición de pívot lo vamos a hacer. Estamos con el tema del "4" titular. No está siendo fácil y en el "5". Lo positivo es que tenemos todavía una plaza de americano libre. Vamos a ver dónde colocamos esa plaza de americano, que parece que tiene más vías en el ala-pívot, por la escasez de jugadores cotonús o comunitarios en esa posición, con el perfil que buscamos. Podemos firmar dos pívots, más un "4", además de Nzosa, que estamos muy contentos de que vuelva porque es un jugador que se formó aquí y es cien por cien Unicaja. Vamos a ir a una plantilla de 14-15. Una plantilla larga. Contamos con Yannick. Son muchos partidos, muchos entrenamientos y ya sabéis lo que supone ir al mercado durante la temporada. Yo tengo mucha fe que lo va a hacer bien".

Posible salida de Tyson Pérez

"Son rumores. A día de hoy no tengo ningún tipo de conocimiento ni por parte del jugador ni de su agente que eso pueda pasar. Si a mí me dices que ese rumor viene de dos o tres cuentas de tuiter que normalmente aciertan, pues vale. Pero hay que tener más rigor a la hora de decir las cosas. No digo que no se pueda producir, hay unos plazos y veremos a ver qué sucede. Si pasa, estaremos preparados y actuaremos, pero de momento no hay nada sobre ese tema".

¿Interés en Willy Hernangómez?

"Otro tema de rumores. Ahora mismo no hay absolutamente nada. Es un jugador libre, cupo, pero nosotros tenemos 6 cupos en plantilla ahora mismo. No es una prioridad para nosotros. Jugador importante, con una trayectoria con la selección española. No digo que no lo vayamos a valorar, tenemos que construir el mejor juego interior para el club. Todavía estamos en el proceso de intentar que ese puzle del juego interior sea lo más competitivo posible".

Willy Hernangómez, ante San Pablo Burgos / Valentí Enrich

Hunt y Brazdeikis

"Estamos contentos con los fichajes. Con Hunt incorporamos un jugador con conocimiento de la Liga y con un peso importante en los dos equipos en los que ha estado. Es un perfil distinto a Kalinoski. Un jugador de últimos segundos, que nos puede dar muchas cosas.

Brazdeikis es ese fichaje que a mi me gusta. Un jugador que vino de la NBA, que tuvo un primer año en Euroliga de más o menos, que luego fichó por el Olympiacos, volvió a Zalgiris y no ha acabado de consolidarse en la Euroliga. Aquí le ofrecemos la posibilidad de consolidarse, tenemos referencias muy buenas de él en lo personal, muy buenas informaciones de él en el día a día y creemos que nos puede aportar muchas cosas. Ojalá esto le sirva para quedarse aquí o para relanzar su carrera".

Rescisión de Chris Duarte

"Ha habido una negociación de un contrato. Cada parte ha jugado sus cartas y al final se ha llegado a un acuerdo que por parte del club se está contento con la resolución.

Fichaje de Saint Supéry por el Valencia Basket

"Yo a Mario Saint-Supéry le tengo un aprecio brutal, creo que es un jugador que se merece todo lo bueno que le pase. Tuvo esa oportunidad de ir a la NCAA, la cogió porque tenía que hacerlo. Ahora, ha tenido la opción de Valencia y sus representantes y él han pensado que era lo mejor. Es todavía joven, puede mejorar muchas cosas. A Mario nada más que deseo lo mejor. Era libre, tiene 20 años y ya veremos si vuelve a Málaga".