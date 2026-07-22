Alberto Díaz y Mario Saint-Supéry, los representantes malagueños en la Ventana FIBA de agosto para el Mundial 2027

Vuelve a haber Ventana FIBA y, de nuevo, Málaga y el Unicaja estarán representados. La selección española encara la fase definitiva para sellar su clasificación para la Copa del Mundo 2027. Este miércoles Chus Mateo comunicó la lista de jugadores convocados para disputar los dos próximos partidos de 'La Familia'.

En ella, al igual que ocurrió en la anterior citación, repiten el capitán cajista Alberto Díaz, que se perderá así el primer amistoso de la pretemporada del Unicaja, y el malagueño Mario Saint-Supéry. Mientras, Francis Alonso no entra entre los elegidos esta vez.

El acto en el que se dio a conocer a los internacionales que defenderán a España en la primera Ventana de la segunda fase tuvo lugar a las 12.00 horas en la sede de Iberia en Madrid. Con la presencia de la Presidenta de la FEB, Elisa Aguilar, el Seleccionador Nacional llamó a filas a 15 jugadores.

Los convocados son: Santi Aldama, Izan Almansa, Darío Brizuela, Álvaro Cárdenas, Alberto Díaz, Hugo González, Juancho Hernangómez, Willy Hernangómez, Sergio De Larrea, Aday Mara, Baba Miller, Joel Parra, Jaime Pradilla, Mario Saint-Supéry y Santi Yusta.

En el cuerpo técnico también volverá a haber representación malagueña. Junto a Chus Mateo repetirán el nuevo Director de Cantera del Unicaja, Paco Aurioles, y el entrenador del Covirán Granada, Arturo Ruiz.

Fechas y rivales

En esta cita que tendrá lugar entre el 23 y el 31 de agosto, el combinado nacional se enfrentará a Portugal en el Príncipe Felipe de Zaragoza el viernes 28 y a Grecia, a domicilio, el lunes 31. España, por su parte, llega después de un balance de 5-1 en la primera fase, donde el pinchazo de la última jornada no le impidió clasificar como líder del grupo.

Alberto, ausente en el primer amistoso cajista

El jueves 20 de agosto está previsto el primer entrenamiento en el Martín Carpena para el conjunto de Txus Vidorreta. Tras diez días de trabajo, el equipo afrontará su primer partido de pretemporada, el domingo 30 de agosto (20.00 horas) con motivo del III Memorial Javier Imbroda ante el Melilla Ciudad del Deporte de Segunda FEB. Por lo que la coincidencia con la concentración con España impedirá que el capitán verde y morado esté presente en el estreno del Unicaja 2026/2027.