Unicaja 2025/2026: solo siete supervivientes

La marcha de Olek Balcerowski, confirmada hace apenas unos días, es la última muestra de la profunda reconstrucción que está acometiendo el Unicaja este verano. El pívot polaco se convirtió en el noveno jugador en abandonar la disciplina cajista, una cifra que deja una fotografía muy clara del cambio de ciclo. Así, únicamente siete jugadores continúan en la plantilla respecto a la que finalizó la temporada 2025/2026.

Los supervivientes del último proyecto son Alberto Díaz, Kendrick Perry, Tyler Kalinoski, Jonathan Barreiro, Nihad Djedovic, Tyson Pérez y David Kravish. Siete nombres que representan la continuidad en un vestuario renovado y que servirán como base sobre la que se comienza a construir el nuevo Unicaja.

Kravish, junto a Kalinoski, en el desayuno con la prensa del inicio de la pretemporada 2025/2026. / Gregorio Marrero

Pendientes de Tyson Pérez

Eso sí, uno de esos siete, Tyson Pérez, mantiene todavía un pequeño asterisco sobre su futuro. El hispano-dominicano sigue siendo jugador del conjunto malagueño, aunque el mercado permanece abierto y su nombre continúa estando entre los cotizados. No obstante, en Los Guindos se respira ahora algo más de tranquilidad.

El Valencia Basket, principal amenaza potencial por su capacidad económica y deportiva, ha centrado sus esfuerzos en Eli John Ndiaye, ala-pívot de 22 años cuyos derechos en la ACB pertenecen al Real Madrid, quien este miércoles oficializó el fichaje de Mikael Jantunen para esa posición.

Si el conjunto taronja acaba incorporando al internacional español, perdería fuerza una posible ofensiva por Tyson Pérez, ya que ambos ocupan la misma posición y comparten la condición de jugador cupo. Aun así, el Unicaja no puede dar nada por cerrado mientras continúen los movimientos de los grandes clubes europeos.

Ocho salidas

En el apartado de bajas aparecen Justin Cobbs, Chris Duarte, James Webb III, Killian Tillie, Chase Audige, Augustine Rubit, Emir Sulejmanovic y Olek Balcerowski. Algunas de estas salidas corresponden a jugadores que llegaron para cubrir necesidades puntuales durante la temporada, mientras que otras responden al propio proceso de renovación del proyecto o al atractivo de un mercado cada vez más competitivo.

Balcerowski, Audige y Webb celebran una acción del Valencia Basket-Unicaja. / ACBPhoto

Movimiento en el cuerpo técnico

La transformación tampoco se ha limitado al vestuario. El cambio de ciclo ha alcanzado también al banquillo. Ibon Navarro decidió poner fin a una de las etapas más exitosas de la historia del club para aceptar el reto de dirigir al Estrella Roja de Belgrado en la Euroliga. Junto a él también se produce una importante reestructuración en el cuerpo técnico, con la marcha de Alberto Miranda y el cambio de funciones de Paco Aurioles dentro de la entidad.

Mientras tanto, el nuevo proyecto sigue cogiendo forma. Bajo la dirección de Txus Vidorreta, el Unicaja ya ha incorporado a Melwin Pantzar, Cameron Hunt e Ignas Brazdeikis, los tres primeros fichajes de un verano que ha transformado el róster. A falta de que el mercado eche el cierre y puedan producirse nuevos movimientos, el conjunto malagueño afronta una gran renovación, conservando únicamente siete jugadores del equipo que cerró la temporada 2025/2026.