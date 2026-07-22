Unicaja 26/27: el perímetro no está cerrado, se busca alero tirador

Aunque el foco principal en estas fechas del Unicaja sigue estando en reforzar la pintura, el perímetro no se da todavía por cerrado en Los Guindos. A pesar de que la posición de alero cuenta actualmente con Nihad Djedovic, Jonathan Barreiro e Ignas Brazdeikis, la dirección deportiva continúa rastreando el mercado en busca de un perfil muy concreto: un especialista en el lanzamiento exterior.

Un alero tirador

La idea del club es incorporar un alero con capacidad para abrir el campo y castigar desde la línea de tres. Aunque el Unicaja cuenta ya con ocho jugadores exteriores, la versatilidad de Jonathan Barreiro, que puede actuar también como '4', abre la puerta a sumar un especialista en el tiro. Djedovic, Brazdeikis y el propio gallego aportan puntos y recursos ofensivos, pero ninguno responde al perfil de tirador puro que busca la dirección deportiva para completar el perímetro.

Rueda de prensa conjunta de Jonathan Barreiro y Tyson Perez en el Martín Carpena. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Por ello, el Unicaja mantiene abierta esa posibilidad si aparece la oportunidad adecuada en el mercado. La prioridad es encontrar un jugador europeo o con pasaporte cotonú que no ocupe plaza de extracomunitario. La única licencia de americano que actualmente posee el equipo verde y morado es Cameron Hunt, por lo que solo resta otra inscripción de este tipo por convocatoria y el mercado de los interiores sigue siendo especialmente complejo.

Prioridad al fichaje de interiores

No obstante, la principal necesidad continúa estando en la pintura. El club trabaja para incorporar al menos tres jugadores más. Ahora teniendo en cuenta a Yannick Nzosa, pívot con el que contará la plantilla, que podría llegar hasta las 15 fichas esta temporada.

Una idea de paciencia que ya dejó entrever, una vez más, el director deportivo, Juanma Rodríguez, durante la presentación de Melwin Pantzar: "Este mercado no tiene nada que ver con el de hace unos años. El verano no es que vaya a ser largo, es que va a ser muy largo. Hay que tener mucha tranquilidad, esperar nuestro momento y tratar de incorporar los mejores jugadores posibles que quieran venir a un club como el Unicaja", explicó el dirigente cajista.

Nzosa aplaude a la afición en el Martín Carpena. / ACBPhoto-Mariano Pozo

Cupos aparentemente controlados

Por otra parte, la configuración del equipo también está condicionada por la normativa de cupos, aunque eso no parece ser un problema en el proyecto que liderará Txus Vidorreta. Actualmente, el conjunto malagueño cuenta con seis jugadores de formación: Alberto Díaz, Melwin Pantzar, Nihad Djedovic, Jonathan Barreiro, Tyson Pérez y Yannick Nzosa.

Un número que permite cumplir con los requisitos tanto de la Liga Endesa, donde son necesarios cuatro cupos, como de la Basketball Champions League, competición que exige un mínimo de cinco. Aunque siempre es importante tener en cuenta ese delicado equilibrio de licencias y nacionalidades ante cualquier operación.