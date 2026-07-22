El Unicaja oficializa a Gonzalo Hermoso como entrenador ayudante para la temporada 2026/2027

El Unicaja hizo oficial este miércoles una de las nuevas piezas que compondrán su equipo de trabajo en la próxima temporada 2026/2027. Tal y como adelantó este periódico hace más de una semana, Gonzalo Hermoso será entrenador ayudante de Txus Vidorreta.

El jiennense, de 34 años y graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la Universidad de Granada, se incorpora al grupo de trabajo del cuadro verde y morado, que ha perdido a Paco Aurioles, por su nueva función en la cantera, y a Alberto Miranda, que se marcha al Estrella Roja de Belgrado, junto a Ibon Navarro.

Comunicado del Unicaja

Novedad en el staff técnico del Unicaja. El Club ha alcanzado un acuerdo para la incorporación de Gonzalo Hermoso como entrenador ayudante del primer equipo de cara a la próxima temporada. El técnico de 34 años, natural de Jaén, procede del Coviran Granada, donde tuvo esas mismas funciones y ahora estará a las órdenes de Txus Vidorreta.

Su carrera se ha desarrollado principalmente en el baloncesto de formación y de desarrollo de jugadores, combinando experiencias nacionales e internacionales. Comenzó su andadura profesional como entrenador ayudante del CB La Zubia, en Liga EBA (actual Tercera FEB) entre 2019 a 2021. Tras esa experiencia, dio el salto internacional para alistarse a la Get Better Academy de República Checa como entrenador Sub-19 durante el curso 2021-22.

Posteriormente, regresó a CB La Zubia dando un paso al frente como entrenador principal, permaneciendo en el conjunto granadino entre las temporadas 2022-23 y el inicio de la 2024-25. Meses después, en febrero de 2025, abandonó el equipo para formar parte del cuerpo técnico del Zamalek egipcio, dirigido por un viejo conocido como Curro Segura, hasta final del curso.

Su vinculación con Curro Segura le llevó a emprender una nueva etapa internacional como técnico ayudante de la Selección de Venezuela, liderada por el granadino, durante las Ventanas FIBA de finales de 2025. Tras esa experiencia, el técnico malagueño Arturo Ruiz le reclutó en enero de 2026 para formar parte de su staff como técnico ayudante del Coviran Granada, contribuyendo a la mejora del equipo nazarí en la recta final del curso en la Liga Endesa. Ahora, emprende una nueva etapa a las órdenes de Txus Vidorreta en el Unicaja.