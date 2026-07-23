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El ex del Unicaja Olek Balcerowski ya es jugador del Barça hasta 2028

El pívot polaco, de 25 años y 2,16 metros, aterriza en Barcelona tras dos temporadas en el conjunto cajista

Olek Balcerowski ficha por el Barça hasta 2028.

Olek Balcerowski ficha por el Barça hasta 2028. / Barça Basket

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Tres días después de que el Unicaja confirmase la desvinculación de Olek Balcerowski del club de Los Guindos, se oficializa su nuevo destino. Como se venía informando, el polaco formará parte de la disciplina del Barça. El pívot defenderá el juego interior azulgrana durante las próximas dos temporadas, hasta el 30 de junio de 2028.

El conjunto catalán confirmó el aterrizaje del ex cajista este jueves a primera hora de la tarde. Acompañando el comunicado en el que explicó el acuerdo de un resumen de la trayectoria del '5', el cual también explicó sus prestaciones con el Unicaja.

Balcerowski celebra una canasta durante el partido.

Balcerowski celebra una canasta con el Unicaja durante un partido. / BCL

"Con el Unicaja ha disputado un total de 68 partidos en la Liga Endesa, aunque los principales éxitos a nivel estatal han sido una Supercopa, en el año 2024, y una Copa, en el año 2025. El éxito no acaba aquí porque Balcerowski y sus compañeros también ganaron la Basketball Champions League 2025, después de superar al Galatasaray. Durante su etapa en el club, también ganó dos veces la FIBA Intercontinental Cup (2024 y 2025), aunque en la primera no participó porque acababa de incorporarse al equipo malagueño".

Comunicado del Barça

El FC Barcelona y el jugador polaco Aleksander 'Olek' Balcerowski han acordado un vínculo contractual que les unirá hasta el 30 de junio de 2028. El público del Palau podrá disfrutar, como mínimo durante dos temporadas, del pívot de 25 años y 2,16 metros, que llega procedente del Unicaja de Málaga para aportar contundencia bajo el aro en ambos lados de la pista. El polaco quedó desvinculado del conjunto malagueño y aterriza libre en el Palau.

Balcerowski ha vivido una corta pero intensa y exitosa trayectoria hasta el momento, con una Eurocup (2023), una Euroliga (2024), una Liga griega (2024), dos FIBA Intercontinental Cup (2024 y 2025), una Supercopa (2024), una Basketball Champions League (2025) y una Copa del Rey (2025) conseguidas entre el Gran Canaria, el Panathinaikos y el Unicaja de Málaga.

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Nacido en Świdnica, en el suroeste de Polonia, el 19 de noviembre de 2000, Olek Balcerowski llegará a Barcelona como jugador de formación (cupo), gracias a su paso por el Gran Canaria. Se trata de un pívot móvil, más técnico que físico, con buena capacidad para los bloqueos, atlético para correr la pista y sabiendo aprovechar su altura para finalizar la jugada, ya sea con mates, o bien con una buena muñeca desde la distancia más cercana. Ahora bien, sus 2,16 metros no le impiden conseguir tiros con gran acierto desde la línea de tres.

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