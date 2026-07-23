El Unicaja anuncia el regreso de Yannick Nzosa para reforzar el interior en la temporada 2026/2027

El Unicaja oficializó este jueves el regreso de Yannick Nzosa a la disciplina del primer equipo. Juanma Rodríguez, director deportivo del conjunto cajista, lo avanzó durante la presentación de Melwin Pantzar. Unos días después, el club hizo oficial que el pívot congoleño, formado en la cantera verde y propiedad de la entidad malagueña desde su llegada en 2019, vuelve al Martín Carpena tras encadenar varias cesiones en Liga Endesa y Primera FEB con el objetivo de reforzar el juego interior para la temporada 2026/2027.

El regreso de Nzosa supone la vuelta de uno de los grandes proyectos de la cantera cajista. Debutó con solo 16 años y continuó su formación lejos de Málaga en busca de minutos y continuidad. Su última experiencia fue en el Recoletas Salud San Pablo Burgos, donde disputó 28 encuentros en la Liga Endesa y contribuyó a la permanencia del conjunto burgalés.

"Podemos firmar dos pívots, más un '4', además de Nzosa, que estamos muy contentos de que vuelva porque es un jugador que se formó aquí y es cien por cien Unicaja. Vamos a ir a una plantilla de 14-15. Una plantilla larga. Contamos con Yannick. Son muchos partidos, muchos entrenamientos y ya sabéis lo que supone ir al mercado durante la temporada. Yo tengo mucha fe que lo va a hacer bien", aseguró Juanma Rodríguez en el inicio de semana.

Comunicado íntegro emitido por el Unicaja

Yannick Nzosa vuelve a casa

El Unicaja reincorpora a su plantilla al pívot congoleño Yannick Nzosa (22 años, 2,08 metros) para el juego interior de la próxima temporada. De este modo, el jugador regresa a Málaga tras varios cursos cedido en equipos de Liga Endesa y Primera FEB.

Yannick Nzosa vuelve a casa. El espigado pívot de 2,08 metros y 22 años regresa esta próxima temporada al Unicaja tras completar una etapa de crecimiento lejos del Martín Carpena. El jugador congoleño, que cuenta como cupo de formación, vestirá de nuevo la camiseta verde con la ilusión de reencontrarse con la que fue su afición y aportar su energía, intimidación y defensa al proyecto malagueño.

Nzosa llegó al Unicaja en el verano de 2019, entrando desde los 15 años en la dinámica del primer equipo. Su oportunidad de debutar a nivel profesional le llegó en octubre de 2020, con 16 años, 10 meses y 12 días -el 4º más joven en la historia del Club-, firmando en su estreno en Liga Endesa 10 puntos, 3 rebotes, 2 tapones, 14 de valoración y +17 con él en pista. Por ponerlo en contexto, solo dos jugadores habían alcanzado la decena de puntos en la historia de la acb con 16 años: Luka Doncic (15 puntos) y Ricky Rubio (13). Además, fue el primero en la historia de la competición en arrancar con un 9/9 en tiros de campo (5/5 en su estreno ante MoraBanc Andorra y 4/4 ante el BAXI Manresa) y en conseguir la decena en anotación en sus dos primeros encuentros siendo menor de edad.

Tras su estreno, el interior africano formó parte de la primera plantilla desde la temporada 2020-21 hasta la 2021-22, disputando un total de 80 partidos. Su mejor partido llegó ante el AS Monaco en la Eurocup, al que le logró 16 puntos (8/9 en tiros de 2), 4 tapones, 3 rebotes para 16 de valoración. Sus actuaciones le llevaron a ser escogido en la segunda ronda del Draft de la NBA en 2022, en la posición 54 por los Washington Wizards.

Posteriormente, el jugador encadenó varias cesiones para continuar con su progresión. En la temporada 2022-23 estuvo en la disciplina del Coosur Real Betis en Liga Endesa, aunque una lesión apenas le permitió jugar ese curso. En la 2023-24 formó parte del proyecto del Movistar Estudiantes en Primera FEB, una competición en la que continuaría en el curso 2024-25 en las filas del Baloncesto Fuenlabrada, donde cuajó una gran temporada que le permitió regresar a la Liga Endesa.

El Recoletas Salud San Pablo Burgos fue su último destino la temporada pasada, en la que disputó 28 partidos, contribuyendo a fortificar la defensa castellana para conseguir la permanencia en la máxima categoría del baloncesto español. Ahora, tras recuperar sensaciones y crecer en su juego, regresa al Unicaja para sumarse a la batería interior de los malagueños en una zona que conoce bien.

¡Bienvenido de nuevo, Yannick!