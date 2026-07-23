El Unicaja cruza los dedos para que el Valencia fiche a Ndiaye y se olvide de Tyson Perez

El mercado sigue abierto y el Unicaja mantiene un ojo puesto en una operación que, aunque no le afecta de manera directa, puede resultar decisiva para el futuro de Tyson Pérez. El Valencia Basket ha presentado una oferta por Eli John Ndiaye, ala-pívot de 22 años cuyos derechos en la ACB pertenecen al Real Madrid, y el desenlace de ese movimiento puede aliviar la preocupación cajista.

Fecha clave: viernes 24 de julio

El conjunto blanco tiene hasta las 23:59 horas del viernes 24 de julio para ejercer su derecho de tanteo e igualar la oferta del Valencia. Si no lo hace, Ndiaye pondrá rumbo al conjunto taronja. Y ahí aparece el interés del Unicaja.

La explicación es sencilla. Ndiaye y Tyson Pérez ocupan la misma posición y ambos cuentan con la condición de jugador cupo, un perfil muy cotizado en la Liga Endesa. Si el Valencia consigue incorporar al internacional español, cubriría una de sus principales necesidades en el juego interior y perdería fuerza una hipotética ofensiva por Tyson Pérez, jugador considerado estratégico dentro del proyecto verde y morado.

Eli Ndiaye y Bruno Fernando en el pabellón de la Fuente San Luis de Valencia. / Miguel Ángel Polo / EFE

Tyson Pérez, clave para el Unicaja

En Los Guindos siempre se ha entendido que Tyson es una pieza fundamental para la próxima temporada. El ala-pívot tiene contrato en vigor, renovó el pasado verano y reúne unas características difíciles de encontrar en el mercado nacional: energía, físico, rebote y la condición de cupo. Precisamente por ello, durante las últimas semanas los taronja había aparecido como la principal amenaza para el Unicaja, gracias a su capacidad económica para afrontar el pago de su cláusula de rescisión.

Por eso, en Málaga se sigue con atención la resolución del caso Ndiaye. Si el Valencia cierra finalmente su fichaje, el interés por Tyson debería enfriarse de forma considerable. Sin embargo, el escenario todavía puede dar un giro.

'Caso Mario Hezonja'

La otra pieza del puzle es Mario Hezonja. El futuro del croata continúa sin resolverse, ya que su salida hacia la NBA sigue bloqueada al no haberse abonado la cláusula exigida por el convenio colectivo de la ACB en tiempo, una situación que incluso podría derivar en un conflicto entre el jugador y el Real Madrid.

Mario Hezonja, con el Real Madrid. / EUROPA PRESS

Aunque el conjunto blanco ya ha incorporado a Mikael Jantunen, un recambio de Hezonja, una marcha definitiva del croata podría modificar su planificación deportiva. En ese escenario, el Madrid tendría más motivos para igualar la oferta del Valencia por Ndiaye y retener al jugador.

Ese sería el peor desenlace para el Unicaja. Si el Real Madrid ejerce el derecho de tanteo antes de que expire el plazo, el Valencia se quedaría sin Ndiaye y volvería a necesitar un cuatro de nivel y con condición de cupo. Ahí Tyson Pérez recuperaría protagonismo como uno de los grandes objetivos del conjunto taronja.

Por ello, en Los Guindos se cruzan los dedos. La decisión del Real Madrid sobre Ndiaye no solo marcará el futuro del joven internacional, sino que también puede resultar determinante para que el Unicaja conserve a uno de los jugadores considerados clave en la base de la plantilla de la temporada 2026/2027.