Vidorreta tiene 11 jugadores con contrato y 4 fichajes por llegar para su primer Unicaja

El nuevo proyecto del Unicaja para la temporada 2026/2027 continúa tomando forma. El mercado sigue abierto y en los despachos de Los Guindos no cesa la actividad. Tras un curso marcado por los altibajos y un sabor más amargo que dulce, la entidad malagueña afronta una profunda reconstrucción tanto en la plantilla como en el cuerpo técnico. Actualmente, son 11 las fichas cerradas que maneja el conjunto verde y morado, a falta de cuatro incorporaciones más y eso sin contar con alguna salida inesperada.

La etapa de Ibon Navarro, cerrada definitivamente con la marcha este verano del técnico vitoriano al Estrella Roja serbio, dio paso a la era de Txus Vidorreta. El entrenador, también vasco, sigue armando junto a Juanma Rodríguez, director deportivo del Unicaja, la nueva cara del equipo cajista.

7 jugadores del curso pasado y 4 incorporaciones por el momento

Durante un mercado que no da lugar a la calma, solo quedan, por ahora, siete supervivientes del equipo que conformó la pasada temporada 2025/2026. Alberto Díaz, Kendrick Perry, Tyler Kalinoski, Jonathan Barreiro, Nihad Djedovic, Tyson Pérez y David Kravish. Eso sí, con el ala-pívot hispano dominicano en el aire ante el interés del Valencia Basket por sus servicios.

Tyson Pérez fue uno de los líderes del Unicaja en la Final Four de Atenas. / BCL

A los mencionados se suman las incorporaciones de Melwin Pantzar, Cameron Hunt e Ignas Brazdeikis. Además del regreso del cedido desde hace cuatro campañas Yannick Nzosa, operación que confirma la intención de la que ya avisó el director deportivo cajista de contar con una plantilla de 15 jugadores para un curso en el que se espera recobrar la competitividad. "Será una plantilla larga. Tenemos muchos partidos, muchos entrenamientos y ya sabéis lo que supone acudir al mercado durante la temporada".

Faltan cuatro fichajes para la plantilla de 15 fichas

El torbellino estival todavía tiene que depositar cuatro fichajes en la Costa del Sol. Tres interiores, divididos en un '4' y dos '5', más un alero tirador que ponga el broche al perímetro. "Lo positivo es que tenemos todavía una plaza de americano libre, que parece que tiene más vías en el ala-pívot, por la escasez de jugadores cotonús o comunitarios en esa posición, con el perfil que buscamos", explicó Juanma Rodríguez en la presentación de Melwin Pantzar.

Melwin Pantzar y Juanma Rodríguez. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

6 cupos y 1 extracomunitario

Lo cierto es que la configuración actual de la plantilla no está demasiado condicionada por las licencias y las nacionalidades. El apartado de cupos está bien cubierto con Alberto Díaz, Melwin Pantzar, Nihad Djedovic, Jonathan Barreiro, Tyson Pérez y Yannick Nzosa, suficientes para cumplir las exigencias tanto de la Liga Endesa (cuatro) como de la Basketball Champions League (cinco). En cuanto a los extracomunitarios, Cameron Hunt es, por ahora, el único integrante bajo esa condición.

Con el mercado todavía abierto, en Los Guindos no se da por cerrada ninguna carpeta. Cuatro incorporaciones más deben llegar antes del inicio del curso, mientras el club permanece atento a posibles oportunidades y a cualquier movimiento que pueda alterar el rumbo de la planificación.