Mercado de fichajes
Txus Vidorreta quiere un "bicho" para el juego interior del Unicaja 2026/2027
El club prioriza la incorporación de un '5' corpulento, intimidador y extremadamente físico que eleve el nivel competitivo del equipo respecto al juego interior del pasado curso
Si en la Costa del Sol la palabra "bicho" se ha popularizado por el Málaga CF y la forma en la que Juanfran Funes utiliza el término para referirse con cariño a sus jugadores, en el Martín Carpena también puede convertirse en habitual esa misma palabra.... aunque, en este caso, con un significado muy distinto. Porque lo que el Unicaja quiere encontrar en el mercado es, precisamente, lo que en el baloncesto se conoce coloquialmente como un auténtico "bicho": un pívot dominante, físico, intimidador y capaz de imponer su ley en la pintura. Ese es el perfil que Txus Vidorreta quiere para el pívot "titular" del próximo Unicaja 2026/2027. Y su búsqueda ya está en marcha.
Perfil de '5' diferente al habitual
Juanma Rodríguez ya confirmó hace unos días que el conjunto malagueño acudirá al mercado para incorporar tres jugadores interiores: un ala-pívot y dos pívots. Sin embargo, más allá del número de fichajes, dentro del club tienen muy claro dónde quieren realizar el mayor esfuerzo económico. La prioridad pasa por encontrar un nuevo pívot titular, con un perfil muy diferente al que ha tenido el Unicaja en las últimas temporadas.
La salida de Olek Balcerowski abre la posibilidad de modificar el dibujo de la rotación interior. La idea no es buscar un sustituto de características similares, sino aprovechar ese movimiento para incorporar un jugador mucho más poderoso físicamente, un '5' de los que intimidan desde el salto inicial, capaz de dominar el rebote, proteger el aro y marcar territorio en cada posesión. Un jugador corpulento, duro, con presencia, de los que cambian el tono de un partido solo con su físico. De esos que hacen de la pintura su auténtica zona de confort.
Ese es el perfil que persigue el Unicaja ahora mismo en el mercado estival. Un pívot de los que imponen respeto, que disfrutan del contacto, que hacen del juego físico su principal virtud y que permita al equipo añadir un registro que hasta ahora no tenía. En Los Guindos consideran que ahí existe uno de los mayores márgenes de crecimiento de la plantilla y, por ello, será la posición en la que se concentre una inversión muy importante del dinero que hay para fichar.
El Unicaja está dispuesto a realizar una apuesta económica importante por ese '5' titular que marque diferencias. No busca simplemente completar la rotación, sino incorporar un jugador que eleve el nivel competitivo del equipo desde la posición de pívot.
Se esperan dos pívots más
La planificación interior pasa ahora por construir una rotación con perfiles complementarios. David Kravish continuará siendo una pieza importante, mientras que Yannick Nzosa regresa al primer equipo. A ellos se uniría ese gran fichaje para el puesto de interior puro y, además, otro pívot que complete la rotación, además del ala-pívot y ese alero tirador que también se prertende que llegue en lo que resta de este verano.
Pero la gran apuesta está clara: el Unicaja busca un auténtico "bicho" para proteger su aro y para maltratar el del rival. Esta será, probablemente, una de las operaciones que marcarán el mercado cajista durante las próximas semanas. ¿Quién será el elegido?
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