¿Puede fichar Willy Hernangómez por el Unicaja? Así está la situación

El nombre de Willy Hernangómez ha irrumpido con fuerza en la actualidad del Unicaja durante las últimas horas. El pívot madrileño, actualmente sin equipo tras finalizar su etapa en el FC Barcelona, es uno de los jugadores que maneja la dirección deportiva cajista para reforzar un juego interior que todavía necesita varias incorporaciones. La operación cada vez parece menos imposible y los próximos días pueden ser ya definitivos.

Willy Hernangómez con la selección española. / FIBA

La salida de Olek Balcerowski rumbo al Barcelona ha dejado a Txus Vidorreta más corto de efectivos en la zona de lo ya previsto. Actualmente, Tyson Pérez, Yannick Nzosa y David Kravish son las únicas referencias interiores puras de la plantilla, a la espera de que lleguen al menos tres refuerzos más para completar el roster de la zona. En ese contexto aparece la figura de Willy Hernangómez, un jugador que encaja en una de las necesidades más evidentes del equipo.

Incógnita de Tyson Pérez

Además, la situación podría verse condicionada por el futuro de Tyson Pérez. Valencia Basket continúa necesitando jugadores cupo y sigue con la posibilidad de abonar la cláusula de rescisión del internacional español después de que el Real Madrid mantuviese los derechos de Ndiaye.

El Unicaja a fecha actual no tiene problema con los cupos, sin embargo, si el conjunto taronja terminara ejecutando esa opción, la necesidad de incorporar talento nacional en la pintura aumentaría considerablemente y el nombre de Willy pasaría a ocupar una posición todavía más prioritaria en la agenda malagueña.

Luces y sombras del aterrizaje de Willy Hernángomez

Desde el punto de vista deportivo, el internacional español genera tanto atractivo como debate. Su capacidad ofensiva no genera excesivas dudas. Sin embargo, el apartado defensivo es otra historia. La incógnita sería comprobar si Txus Vidorreta podría volver a sacar la mejor versión de un pívot que, por trayectoria estaría fuera del alcance económico del Unicaja en contextos previos del jugador.

López Nieto, Txus Vidorreta y Juanma Rodríguez. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Precisamente el aspecto económico es otro de los factores clave. Hernangómez llegó al Barcelona en el verano de 2023 con uno de los contratos más elevados del baloncesto europeo tras su paso por la NBA. No obstante, el escenario actual es muy diferente. Sin ofertas de primer nivel Euroliga y con la prioridad inicial de seguir compitiendo en España, donde parece no haber llegado a entendimiento con Baskonia, el jugador debería rebajar considerablemente sus pretensiones salariales para encontrar un proyecto atractivo.

Por tanto, ¿rumor o realidad? La respuesta es que Willy Hernangómez es un nombre real dentro del mercado que maneja el Unicaja y encaja en varias de las necesidades de la plantilla, especialmente por su condición de cupo y su experiencia internacional. Lo que sí parece evidente es que, mientras el club malagueño continúa construyendo su juego interior, el nombre del exjugador del Barcelona seguirá siendo uno de los que más interés generen en Los Guindos.