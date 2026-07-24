Klay Thompson lidera el desembarco NBA en The Sanctuary de Fuengirola

La Costa del Sol vuelve a convertirse este verano en uno de los grandes centros de preparación del baloncesto mundial. El Training Center Fuengirola Higuerón acoge estos días la quinta edición de The Sanctuary, el programa de entrenamiento estival organizado por la Asociación de Jugadores de la NBA (NBPA) que reúne a más de una veintena de jugadores de la mejor liga del mundo.

El gran referente de esta edición es Klay Thompson, uno de los mejores tiradores de la historia del baloncesto y cuatro veces campeón de la NBA, que lidera una expedición repleta de talento y experiencia. Junto a él entrenan otros jugadores consolidados como Norman Powell, Jay Huff, Shaedon Sharpe o el español Hugo González, también asentado con minutos en la rotación de Boston Celtics tras su primer año.

Berni dando el discurso de bienvenida a los jugadores NBA. / La Opinión

Klay Thompson, el gran reclamo del evento

La presencia de Thompson supone uno de los principales atractivos de esta quinta edición de The Sanctuary. El escolta estadounidense, que continúa jugando en Dallas Mavericks, aprovecha las instalaciones de Fuengirola para preparar la próxima temporada en un entorno que reúne algunas de las mejores condiciones de entrenamiento de Europa.

Su presencia confirma el prestigio internacional que ha adquirido este programa, capaz de atraer cada verano a algunas de las grandes estrellas de la NBA para realizar una preparación personalizada lejos del foco mediático y en unas instalaciones de primer nivel.

Mucho más que baloncesto

Además del trabajo diario sobre la pista, los jugadores también disfrutan de una amplia oferta de actividades para conocer la Costa del Sol y distintos rincones de Andalucía durante sus momentos de descanso.

Paralelamente, el Hotel Higuerón Curio Collection by Hilton acoge un Summit sobre Tecnología, Ciencia y Deporte, donde especialistas internacionales analizan los últimos avances en rendimiento deportivo, salud, recuperación y análisis de datos aplicados al deporte de élite.

Cinco años de éxito en Andalucía

La continuidad del proyecto refleja la satisfacción de la NBPA con una sede que ya consideran su hogar durante el verano. Así lo explicó el director internacional de la asociación, Mateo Zuretti. "Tras cinco años de experiencia, definitivamente nos sentimos como en casa. La ilusión y la intención de la NBPA es continuar repitiendo este proyecto, al menos, durante otros cinco años más".

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Zuretti también agradeció el respaldo de la Junta de Andalucía, patrocinador principal del evento, y de la Diputación de Málaga-Costa del Sol, instituciones que colaboran con la NBPA para seguir consolidando una cita que sitúa cada verano a la provincia de Málaga en el mapa del baloncesto mundial.