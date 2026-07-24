El Valencia Basket mueve ficha y no es Tyson Pérez, aunque pierde a Ndiaye

Ante el ruido sobre el interés por Tyson Pérez en Valencia, desde Málaga se siguen de cerca los movimientos del conjunto taronja, especialmente los referidos al juego interior. Los de Xavi Albert continúan dando forma a su plantilla. El puesto de ala-pívot es una tarea pendiente y, antes de conocer la resolución definitiva por Ndiaye con el Real Madrid, el club del Roig Arena cerró otro '4'.

Fichaje de Mo Gueye

En la tarde de este jueves, el Valencia Basket comunicó a través de sus redes sociales el fichaje de Mo Gueye para la próxima temporada 2026/2027. El senegalés, con experiencia en la NBA y la G League, se une así a la lista de ala-pívots que componen el conjunto de la ciudad del Turia. Junto a él ya se encuentra el excajista Dylan Osetkowski y un Nate Reuvers que, aunque asume más desde el '5', puede adaptarse al poste alto.

Ndiaye y Tyson Pérez: cupos

La intención de los valencianos era hacerse con los servicios de Eli-John Ndiaye. Sin embargo, el Real Madrid ejerció su derecho de tanteo e igualó la oferta presentada por los taronja antes de que finalizase el plazo para llevar a cabo dicha operación, por lo que los derechos del jugador en la ACB siguen perteneciendo al conjunto blanco.

Es aquí donde pone el Unicaja especialmente su atención. Ndiaye y Tyson Pérez ocupan la misma posición y ambos cuentan con la condición de jugador cupo, un perfil muy cotizado en la Liga Endesa. Ante la negativa para el Valencia de incorporar al internacional español vuelve a ganar fuerza una hipotética ofensiva por el hispano dominicano, jugador considerado estratégico dentro del proyecto verde y morado.

Los de la capital han decidido igualar la oferta, por lo que el Valencia se quedará sin Ndiaye y vuelve a necesitar un '4' de nivel. Mo Gueye fue el elegido, sin embargo, es cotonú por lo que no compromete las plazas de extracomunitario pero tampoco ayuda en las de cupo, condición que sí cumple Tyson Pérez.

Tyson Pérez machaca la canasta del Covirán Granada. / ACBPhoto

En ese aspecto, el panorama taronja ha cambiado drásticamente con respecto al pasado curso. De momento como cupos continúan Josep Puerto, Álvaro Cárdenas y Yankuba Sima, a los que se ha unido el fichaje de Mario Saint-Supéry.

Así, el Valencia Basket continúa decidiendo sus próximos objetivos sin dejar de adaptarse a los parámetros de cuatro jugadores de formación local que impone la Liga Endesa y el Unicaja cruza los dedos por Tyson.