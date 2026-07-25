Estructura
¿Por qué el Unicaja de Txus Vidorreta apuesta por una plantilla de 15 fichas profesionales para la temporada 2026/2027?
La experiencia de la pasada campaña, con hasta tres incorporaciones durante el curso, impulsa al conjunto cajista a reforzar la profundidad de su róster para evitar acudir al mercado de invierno
El Unicaja ha decidido dar un giro a su planificación deportiva de cara a la temporada 2026/27. Tras varias campañas manejando plantillas no muy largas (13 profesionales el pasado curso), el club malagueño contará finalmente con 15 fichas profesionales. Una decisión meditada que responde a un objetivo muy concreto: no tener que acudir al mercado durante el transcurso de la campaña.
Tres incorporaciones durante la temporada 2025/2026
La experiencia del pasado curso marcó un antes y un después. La entidad de Los Guindos se vio obligada a realizar hasta tres incorporaciones una vez iniciada la competición. Primero llegó Augustine Rubit para cubrir la grave lesión de David Kravish; posteriormente se apostó por Chase Audige ante el escaso rendimiento ofrecido por Xavier Castañeda; y, más adelante, el club incorporó a Justin Cobbs para suplir la baja de Alberto Díaz. Operaciones que, además de alterar la planificación inicial, supusieron un importante esfuerzo económico.
En el club entienden que fichar durante la temporada es una solución de emergencia que suele implicar pagar un precio elevado por jugadores disponibles en el mercado, sin la garantía de que la apuesta termine ofreciendo el rendimiento deportivo esperado. Por ello, la dirección deportiva ha optado por invertir ese dinero desde el verano en una plantilla más amplia y preparada para soportar los imprevistos.
Regreso de Yannick Nzosa
La idea inicial era confeccionar un equipo de 14 fichas. Sin embargo, la confirmación de Yannick Nzosa como integrante del primer equipo ha terminado elevando el número hasta las 15 licencias profesionales, una apuesta que cuenta con el visto bueno del nuevo técnico, Txus Vidorreta, dispuesto a gestionar un grupo más numeroso.
Otro de los factores que ha pesado en esta decisión es la situación de la cantera. El pasado curso, el primer equipo todavía podía recurrir a jugadores como Arturas Butajevas o Manu Trujillo para completar entrenamientos o cubrir necesidades puntuales. Sin embargo, el primero puso rumbo a la NCAA y el segundo jugará cedido en Córdoba, por lo que actualmente el club cajista no dispone de canteranos para asumir ese papel de apoyo inmediato.
Profundidad de plantilla
Con este escenario, el Unicaja ha preferido reforzar la profundidad de su plantilla. La intención es disponer de soluciones internas en todas las posiciones: tres bases, una amplia rotación exterior y suficientes efectivos en el juego interior para que cualquier lesión pueda ser absorbida sin necesidad de acudir al mercado.
En total, el conjunto malagueño tiene previsto incorporar ocho jugadores durante este verano, entre los ya confirmados y los que aún están pendientes de oficializarse. Más allá de la profunda renovación del equipo, la filosofía es clara: construir desde el inicio una plantilla capaz de competir toda la temporada sin retoques, incluso si aparecen contratiempos físicos como los vividos durante el curso pasado.
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