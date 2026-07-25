Txus Vidorreta, Asier Alonso y Juanma Rodríguez: sintonía perfecta en la construcción del Unicaja 2026/2027

La construcción del nuevo Unicaja avanza con una idea muy clara: cada paso se da de forma conjunta. Txus Vidorreta, Juanma Rodríguez y Asier Alonso forman un triángulo de trabajo en contacto permanente para perfilar una plantilla que todavía tiene capítulos por escribir. Aunque el técnico se encuentra de viaje familiar, su implicación en la planificación es absoluta y la comunicación entre las tres partes es diaria.

Esa conexión quedó perfectamente reflejada en el mensaje que Vidorreta envió a Juanma Rodríguez después de cerrarse la incorporación de Ignas Brazdeikis: "Pantzar, Cameron Hunt y Brazdeikis. Vamos bien". Un texto escrito vía WhatsApp que el propio director deportivo desveló durante la presentación de Melwin Pantzar y que resume el grado de satisfacción del nuevo entrenador con el rumbo que está tomando el proyecto.

Melwin Pantzar y Juanma Rodríguez. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Asier Alonso, de "pesca" en Las Vegas

Con el mercado aún abierto y varias piezas por encajar, las conversaciones entre Vidorreta, Juanma Rodríguez y Asier Alonso son permanentes. Precisamente, el secretario técnico fue el emisario del Unicaja que participó en la pasada Liga de Verano de Las Vegas. Ha vuelto con los deberes hechos de su viaje a EEUU, con nombres señalados en rojo en su agenda y a la espera de que los descartes de la NBA permitan avanzar en lo que allí se empezó a encauzar.

El caso es que cada operación se analiza de forma conjunta, compartiendo impresiones y valorando todos los escenarios posibles. En ese proceso, el nuevo entrenador se ha convertido en una figura que aporta serenidad y convencimiento, transmitiendo plena confianza tanto en el camino elegido como en los pasos que aún quedan por dar.

En Los Guindos también valoran especialmente la capacidad de Vidorreta para entender el contexto de un mercado tan cambiante como el actual. El técnico asume con naturalidad que puedan surgir salidas, oportunidades inesperadas o giros en las negociaciones y afronta cada situación desde la colaboración, siempre con el objetivo de construir la mejor plantilla posible.

López Nieto, Txus Vidorreta y Juanma Rodríguez. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Esa forma de trabajar es, precisamente, uno de los aspectos que más convencen dentro del club. Juanma Rodríguez destacó la seguridad que transmite Vidorreta tanto en la manera de gestionar el proyecto como en la idea de baloncesto que pretende conseguir en Málaga. Una confianza que se contagia al resto de la estructura deportiva.

Vidorreta, Juanma Rodríguez y Asier Alonso parecen hablar el mismo idioma. Una sintonía que busca acertar en cada decisión para construir la mejor plantilla posible. El tiempo, y el mercado, dictarán sentencia.